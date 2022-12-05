امريكا تحذر حكومة نتنياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة

المستقلة / فلسطين /- وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم امس الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات التي فيها من اليمين المتطرف.

وقال بلينكن أمام «جاي ستريت» (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل «سنواصل أيضاً معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف».

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعداً من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.

وفي هذا الإطار، وقّع نتنياهو (الخميس) اتفاقاً ائتلافياً مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والذي حصل على منصب مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف بلينكن «سنحكم على الحكومة عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية». لكنه أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعمل «دونما هوادة» للحفاظ على «أفق أمل»، مهما كان ضئيلاً، من أجل إقامة دولة فلسطينية.