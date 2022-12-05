امريكا تحذر حكومة نتنياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

المستقلة / فلسطين /- وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم امس الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات التي فيها من اليمين المتطرف.

وقال بلينكن أمام «جاي ستريت» (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل «سنواصل أيضاً معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف».

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعداً من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.

وفي هذا الإطار، وقّع نتنياهو (الخميس) اتفاقاً ائتلافياً مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والذي حصل على منصب مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف بلينكن «سنحكم على الحكومة عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية». لكنه أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعمل «دونما هوادة» للحفاظ على «أفق أمل»، مهما كان ضئيلاً، من أجل إقامة دولة فلسطينية.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

رويترز : بشار الأسد رفض اقتراحا لمقابلة نظيره أردوغان

اخبار العراق

صحيفة : تغييرات السوداني بالاجهزة الامنية بدأت تثير قلق الادارة الامريكية

اخبار الاردن

بعد فشل عملية التجميل.. اردني يطلق زوجته

اخبار الاردن

طقس الاردن : الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة

اخبار العراق

السفير الإيراني وبلاسخارت يتفقان على دعم الحكومة واستقرار العراق

اخبار الاردن

ملك الاردن يزور إيطاليا الأسبوع المقبل

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

امريكا تحذر حكومة نتنياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة

رئيسي

منتخب انجلترا يضرب موعداً نارياً مع المنتخب الفرنسي في ربع نهائي

اخر الاخبار

مقتل متظاهر وشرطي جنوب سوريا

اخبار العراق

الإمتحان ممثّل العراق في أوسكار 2023 يعرض في أمريكا وألمانيا

اخبار مصر

الإعلان عن ڤوي! ڤوي! ڤوي!.. أول أفلام المخرج عمر هلال

اخبار العراق

نائب يطالب المالية بكشف عن 13 مليار دينار استوفيت كرسوم بناء مدارس

اخبار العراق

نائب: القطاع الخاص تعرض لإهمال كبير من الحكومات المتعاقبة

اخبار العراق

نائب: القطاع الخاص تعرض لإهمال كبير من الحكومات المتعاقبة

اخر الاخبار

فرنسا إلى دور الثمانية بثلاثية فى مرمى بولندا

اخبار العراق

السوداني يوجه بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية

اخر الاخبار

المركزي العراقي :ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار نحو 130 مليون

الاخبار

الصناعة العراقية في حالة “هبوط”..هل يتجه العراق الى اغلاق مصانعه الحكومية؟

اخر الاخبار

“B-21”  احدث قاذفة قنابل نووية تكشف عنها البنتاغون

اخر الاخبار

التناقضات.. وديمومة الحياة

اخر الاخبار

الجوهر الأساسي للأنساق الثقافية

اخر الاخبار

السوداني يشكِّل لجنة لتدقيق أرزاق أفراد القوات الأمنية وأعداد الحمايات للضباط

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاحد