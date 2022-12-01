امريكا تجهيز حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية

المستقلة / متابعة /- قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية.

يأتي ذلك فيما تمضي بيونج يانج قدما في تطوير الصواريخ وتجري تجارب متعددة في هذا الإطار، وتلمح أيضا باحتمال إجراء اختبار نووي جديد.

سوليفان قال أيضا خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، “لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث”.

ولم يدل سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية للحاضرين في المؤتمر في سول، الخميس، بتفاصيل، لكنه أكد أن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث بوينج يانج على التخلي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأمريكية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال تقول الولايات المتحدة إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونجيانج وجيشها.

وقبل أيام، قال زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون إن بلاده تعتزم امتلاك أكبر قوة نووية في العالم.

جاء ذلك بعد ساعات من عرض قدمه الرئيس الصيني شي جين بينج لزعيم كوريا الشمالية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا بالغا على خلفية تجارب بينج يانج النووية.

وعرض الرئيس الصيني على كيم، في رسالة، التعاون من أجل “تسريع السلام” في العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

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