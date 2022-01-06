امريكا تجدد التزامها بدعم العراق ومواصلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

المستقله/- جددت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس التزامها بدعم العراق، ومواصلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدرته سفارة الولايات المتحدة في بغداد بمناسبة الذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي.

وذكر البيان “ننضمُ إلى أصدقائنا وشركائنا العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، ونُشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققته في القتال ضد فلول داعش”.

ووفقا للبيان فإن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشدة بشراكتها الإستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق، والعمل مع أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراقٍ مستقرٍ ومزدهرٍ وديمقراطيٍ وموحد”.