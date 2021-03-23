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امرأة عارية تهاجم مذيعة خلال بث مباشر – فيديو

المستقلة /- هاجمت امرأة عارية المذيعة التلفزيونية الشهيرة ميريلا فيدا على الهواء مباشرة على قناة “أنتينا 1” الرومانية، خلال بث برنامج “أكسس مباشر”.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره على موقع “يوتيوب”، امرأة بدون ملابس تخترق الاستوديو عارية وتطالب المذيعة “بإعادة النقود”.

في غضون ذلك، هرع زملاء فيدا على الفور لمساعدتها وأوقفوا الهجوم، وبعد استئناف البث، قالت المذيعة إنها صُدمت وكانت تخشى على سلامتها.

وأضافت: “اقتربت مني هذه المرأة بسرعة كبيرة وحاولت ضربي بحجر. لقد صدمت لأنني لم أفهم ما كان يحدث. لم تكن لدي الشجاعة للتصرف بشكل أسرع. كنت محظوظة لأنها لم تستطع ضربي”.

وبحسب نشرة “سبوتنيك رومانيا”، بدأت مقدمة البرنامج مؤخرا بتلقي تهديدات من ماجدالينا شيربان، التي قتلت امرأة عام 2017، بعد دفعها أمام قطار في مترو الأنفاق. ويبدو أن المذيعة تطرقت إلى الحادثة في برامجها.

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