امرأة تنجب 9 توائم في دولة عربية

المستقلة /… أنجبت امرأة من مالي 9 توائم في المغرب وقالت الحكومة إن الأطفال التسعة “بخير”، وفقا لصحيفة “صوت أميركا”.

وقامت حكومة مالي بنقل حليمة سيسي، البالغة من العمر 25 عامًا، إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل في 30 مارس. وكان يُعتقد في البداية أنها كانت تحمل سبعة توائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المغربية، رشيد كذري، إنه لا علم له بحدوث ولادة متعددة في أحد مستشفيات البلاد. لكن وزارة الصحة في مالي قالت في بيان إن سيسي أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية.

وصرحت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي، لوكالة فرانس برس أن “الأم والرضع بخير حتى الآن”. وأضافت أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

كان الأطباء قلقين بشأن صحة سيسي وفرص أطفالها في البقاء على قيد الحياة، وفقًا لتقارير الصحف المحلية.

وتقدمت سيبي بالتهنئة إلى “الفريقين الطبيين في مالي والمغرب ، اللذين تكمن مهنيتهما في النتيجة السعيدة لهذا الحمل”. (النهاية)