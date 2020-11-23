امرأة تجبر رجلاً على دفع 3 آلاف دولار لعدم نشر صوره “الخادشة للحياء”

المستقلة /… أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، إعادة مبلغ ثلاثة آلاف دولار إلى شخص من مبتزة مقابل عدم نشر صورته “الخادشة للحياء” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان لها وتلقته (المستقلة)… اليوم الاثنين إنها تمكنت من إعادة مبلغ 3 آلاف دولار إلى أحد الأشخاص الذين تعرضوا لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء، التي ساومته بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وجاءت العملية على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من أحد الأشخاص لتعرضه لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء حيث أجبرته على دفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل عدم نشر صوره الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد وجه مدير الشرطة المجتمعية شعبة التنسيق العشائري بالتحرك والتحري عن المبتزة وتحديد موقعها بالتعاون مع الملاكات الاختصاصية في دائرة العلاقات والاعلام، حيث تمكنت المفرزة المشتركة من الوصول إلى المبتزة وإعادة المبلغ إلى الضحية، ومسح محتوى الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. (النهاية)