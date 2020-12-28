امتناع كردستان عن تدقيق حسابات وبيانات موظفيها من قبل الوزارات الاتحادية

امتناع كردستان عن تدقيق حسابات وبيانات موظفيها من قبل الوزارات الاتحادية

المستقلة /-كشف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، عن امتناع حكومة اقليم كردستان رسميا تزويد الوزارات الاتحادية تدقيق بيانات موظفيها .

وقال الخزعلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “حكومة اقليم كردستان ترفض التعاون مع وزارة المالية الاتحادية والتخطيط والدفاع بتدقيق بيانات موظفيها”.

وأضاف أن “موازنة 2019 تضمنت أن يكون لكل موظف في الدولة العراقية اسم ورقم ورمز |، مبينا ان “اقليم كردستان يتسلم رواتب لأكثر من مليون و250 ألف موظف وبالتالي لاتوجد أي بيانات لدى الحكومة الاتحادية عن هولاء الموظفين”.

وتابع الخزعلي، “أننا فاتحنا وزارة المالية والتخطيط والدفاع بتزويدنا باسماء موظفين الاقليم بما في ذلك أسماء البيشمركة إلا أن حكومة الإقليم رفضت تزويد الوزارات المعنية بجميع بيانات موظفيها”.

وكانت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت أكدت في وقت سابق، أن هناك تسريبات عن نية الحكومة دفع ما بذمتها الى حكومة الإقليم من دون سدادها ما بذمتها من صادرات النفط والمنافذ.