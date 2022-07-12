موعد امتحانات السادس الاعدادي 2022 في العراق بالجدول

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها الإلكتروني ، موعد ووقت امتحانات المرحلة الإعدادية المقرر أن تبدأ في 20 تموز / يوليو ، وجدول الامتحانات العام الذي يغطي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022. . 2022 وسيستمر حتى 2 أغسطس 2022.

موعد الامتحانات السادسة الإعدادية لعام 2022 في العراق مدرج في البرنامج على الموقع الرسمي.
يرغب الطلاب هذه الأيام بعد تحديد أيام الامتحان في تحميل صور جدول امتحانات الوزارة لكل من الأقسام العربية والكردية والتركمان والأجنبية لطلاب المرحلة السادسة الإعدادية والأدبية والبيولوجية في العراق 2022.

تبدأ الامتحانات الساعة السابعة صباحا في الداخل والخارج بحسب توقيت بغداد المحلي.

تستمر الاختبارات حتى نهاية الفترة المحددة لكل مادة من 20/7/2022 إلى 6-8-2022. في حالة وجود عطلة رسمية في أيام الامتحان ، يتم نقل الامتحان الخاص بذلك اليوم إلى اليوم التالي وفقًا لنفس التقويم.

جدول الامتحانات العامة لمرحلة التحضير 2022 في العراق
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الوزارة لطلبة المرحلة السادسة الإعدادية والأدبية والأحياء يوم الأربعاء 20 تموز وتستمر حتى يوم السبت 6 آب 2022 ، والتربية الإسلامية لتعليم اللغة العربية والدراسة الكردية والتعليم التركماني يوم 20 تموز (يوليو) 2022. ، وسيعقد يوم 21 يوليو لقسم الأدب.

يتم اختبار اللغة العربية في الثالث والعشرين ، وفي يومي الإثنين والثلاثاء ستكون اللغة الإنجليزية لجميع الأشخاص ، وسيكون 27-7-2022 اختبار الأحياء يوم الأربعاء ، والاقتصاد يوم الخميس ، والرياضيات يوم السبت ، واللغة الإنجليزية يوم الاثنين. موضوع الكيمياء و الأربعاء مادة الفيزياء.

من المقرر أن تنتهي الامتحانات العامة للدراسة التحضيرية لعام 2022 باللغة الفرنسية في 6-8-2022 وفي التركمان للطلاب المتفوقين.

برامج الامتحانات العامة لفروع الصناعة والزراعة والتمريض الإعداد السادس الدور الأول 2022

7-8-2022 الأحد هو آخر يوم لامتحان فرع الفنون التجارية والتطبيقية ، وامتحان التخصصات ومعاهد السياحة 8-8-2022 الاثنين ، والامتحانات التطبيقية والصناعية لفروع الكمبيوتر يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 أغسطس 2022 .

تستمر الامتحانات حتى نهاية الفترة المحددة لكل مادة. في حالة وجود عطلة رسمية في أيام الامتحان ، ينتقل الاختبار في ذلك اليوم إلى اليوم التالي وفقًا للتقويم نفسه.

 

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