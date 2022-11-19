اماني السويسي في قمة الرومانسية بأغنية “لو هوصفك”

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إصداراتها الغنائية، فيديو كليب أغنية “لو هوصفك” للفنانة التونسية اماني السويسي حصرياً عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وجاءت أغنية “لو هوصفك” باللهجة المصرية، وبقالب غنائي رومانسي من حيث النص واللحن والتوزيع والأداء.

وجاء النص بسيطاً وسهلاً في معانيه التي تناولت الحب من نظرة الأنثى العاشقة، بينما جاء اللحن رومنسياً بكل تفاصيله الموسيقية المبنية على أسلوب موسيقي من الدفئ والرومنسية.

على صعيد الصورة، صورت اماني السويسي فيديو كليب “لو هوصفك” أثناء فترة حملها بالشهر الخامس بإبنتها، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم.

وحملت أغنية “لو هوصفك” كلمات عماد عبيد والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد هارون.

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