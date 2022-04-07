امانة مجلس الوزراء تؤكد شمول جميع أجراء 2019 بقرار 315

المستقلة / – أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، شمول جميع الأُجراء اليوميين المعينين في العام 2019 بالقرار 315.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إنَّ “جميع الأجراء اليوميين المعينين قبل تشرين الأول من العام 2019 تم شمولهم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتحويلهم إلى القرار 315 وليس شمول جديد”.

ومنح مجلس الوزراء بموجب القراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، إذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).