امانة بغداد تعتزم بناء محطات تحويل النفايات إلى كهرباء

المستقلة /- أعلنت أمانة بغداد، الاحد، ان محطات تحويل النفايات إلى كهرباء التي تعتزم تشييدها في العاصمة، ستكون مشابهة لتلك المنفذة في كل من تركيا والصين.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي في تصريح لصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، إن “مشروع تحويل النفايات إلى كهرباء، يهدف إلى إخلاء بغداد من النفايات المتراكمة التي تصل إلى تسعة آلاف طن يوميا، والاستفادة منها لتوليد 40 ميكاواط، باعتماد شركات استثمارية، ستشيد محطتين في النهروان وأبو غريب، بمساحة 50 دونما لكل منهما”.

وأوضح الربيعي، أن “الشركات التي سيتم التعاقد معها موجودة، والأمانة بصدد تهيئة الوثائق والمستندات، بعد حصول موافقة رئاسة الـوزراء ووزير الكهرباء لشراء الكهرباء المنتجة منها، وهو ما سيمهد للبدء بالخطوات العملية الخاصة بالاستثمار، منوها بأن محطات التحويل التي تعتزم تشييدها بالعاصمة، ستكون مشابهة لتلك المنفذة بتركيا والصين”، مرجعا “عدم تنفيذ المشروع سابقا، إلى رفض وزارة الكهرباء شراء الكهرباء منهم”.

وتسهم محطة (لوجانج زن) في مدينة شنغهاي الصينية وهي الأكبر في العالم لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، بتوليد 60 ألف كيلو واط من الكهرباء من خلال حرق مليون طن من النفايات سنويا.

ووفق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp ،(فإن العراق ينتج ما يقارب الـ 30 ألف طن من النفايات الصلبة يومياً، بيد أنه يفتقر إلى البنى التحتية التي تؤهله للتعامل مع هذا الكم من النفايات والتخلص منها بطريقة مناسبة تضمن عدم وجود آثار سلبية في البيئة وصحة السكان.