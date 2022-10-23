امانة بغداد تعتزم بناء محطات تحويل النفايات إلى كهرباء

المستقلة /- أعلنت أمانة بغداد، الاحد، ان محطات تحويل النفايات إلى كهرباء التي تعتزم تشييدها في العاصمة، ستكون مشابهة لتلك المنفذة في كل من تركيا والصين.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي في تصريح لصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، إن “مشروع تحويل النفايات إلى كهرباء، يهدف إلى إخلاء بغداد من النفايات المتراكمة التي تصل إلى تسعة آلاف طن يوميا، والاستفادة منها لتوليد 40 ميكاواط، باعتماد شركات استثمارية، ستشيد محطتين في النهروان وأبو غريب، بمساحة 50 دونما لكل منهما”.

وأوضح الربيعي، أن “الشركات التي سيتم التعاقد معها موجودة، والأمانة بصدد تهيئة الوثائق والمستندات، بعد حصول موافقة رئاسة الـوزراء ووزير الكهرباء لشراء الكهرباء المنتجة منها، وهو ما سيمهد للبدء بالخطوات العملية الخاصة بالاستثمار، منوها بأن محطات التحويل التي تعتزم تشييدها بالعاصمة، ستكون مشابهة لتلك المنفذة بتركيا والصين”، مرجعا “عدم تنفيذ المشروع سابقا، إلى رفض وزارة الكهرباء شراء الكهرباء منهم”.

وتسهم محطة (لوجانج زن) في مدينة شنغهاي الصينية وهي الأكبر في العالم لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، بتوليد 60 ألف كيلو واط من الكهرباء من خلال حرق مليون طن من النفايات سنويا.

ووفق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp ،(فإن العراق ينتج ما يقارب الـ 30 ألف طن من النفايات الصلبة يومياً، بيد أنه يفتقر إلى البنى التحتية التي تؤهله للتعامل مع هذا الكم من النفايات والتخلص منها بطريقة مناسبة تضمن عدم وجود آثار سلبية في البيئة وصحة السكان.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

برلمانيون يتوقعون ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل إعلان الحكومة الجديدة

اخبار العراق

دولة القانون يطالب بمنع سفر مصطفى الكاظمي لارتكابه مخالفات جسيمة

اخبار العراق

التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

اخبار العراق

كوجر يؤكد.. يوجد صراع سياسي وراء التأخر في حسم الكابينة الوزارية

اخبار العراق

عالية نصيف : ثلاث من الشركات المتورطة في سرقة أمانات الضرائب وهمية

اخبار العراق

هاني عاشور يؤكد.. محمد شياع سينجح بتشكيل حكومة خدمة وطنية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اخبار العراق

للمرة الأولى.. ميسان تستخدم التسوية الليزرية في زراعة الحنطة

اخبار العراق

بسبب الحاسوب والهاتف والحوادث والإهمال:مليون اصابة بالعينين سنوياً

اخبار العراق

برلمانيون يتوقعون ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل إعلان الحكومة الجديدة

اخبار العراق

امانة بغداد تعتزم بناء محطات تحويل النفايات إلى كهرباء

اخبار العراق

دولة القانون يطالب بمنع سفر مصطفى الكاظمي لارتكابه مخالفات جسيمة

اخبار العراق

التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

اخبار العراق

التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

اخبار العراق

كوجر يؤكد.. يوجد صراع سياسي وراء التأخر في حسم الكابينة الوزارية

اخبار العراق

عالية نصيف : ثلاث من الشركات المتورطة في سرقة أمانات الضرائب وهمية

اخبار العراق

هاني عاشور يؤكد.. محمد شياع سينجح بتشكيل حكومة خدمة وطنية

اخبار العراق

الشابندر يحذر إئتلاف إدارة الدولة من العودة الى ماقبل المربع الاول

اخر الاخبار

التربية العراقية تقرر إضافة 5 درجات لفئة محددة من تلاميذ الخامس الابتدائي

اخر الاخبار

راصد جوي يتوقع تساقط الأمطار في عدة مناطق من العراق يوم غد الاثنين

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع طفيف بصادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 130 ألف برميل يوميا

اخر الاخبار

التربية العراقية : اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

اخر الاخبار

بعد تسجيله هدفا بالوقت الضائع.. مدرب يونايتد يشيد بـ لاعب الوسط كاسيميرو