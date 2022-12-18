امانة بغداد : تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القطار المعلق ومترو بغداد

المستقلة/-كشفت أمانة بغداد، الأحد، تفاصيل العمل مع وزارة الإعـمـار والإسكان ومحافظة بـغـداد، لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الاختناقات المـروريـة في شــوارع العاصمة عبر المصادقة على مـشـروع توسعة شــوارع المدينة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ القطار المعلق ومترو بغداد.

مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي ذكر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، أن “دائرته عقدت سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة بغداد، وتم الاتفاق على إعداد خطة عمل لإيجاد حلول جذرية لفك الاختناقات المرورية في شوارع بغداد”، مبيناً أن “الخطة تضمنت المصادقة على توسعة شـوارع المدينة عبر مشروع المخطط الانمائي للعاصمة الــذي سيعمل على التوسعة العمرانية والقضاء على العشوائيات التي أصبحت منتشرة بكثرة في أنحاء العاصمة”.

وأكد أن “وزير الإعمار والإسكان ومحافظ بغداد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشروع تنفيذ القطار المعلق ومترو بغداد، وما هي الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذهما من قبل وزارة النقل”، منوها إلى أن “تنفيذهما سيسهم بشكل كبير في الحد من الاختناقات المـروريـة التي تشهدها شـوارع العاصمة”، منبها على أن “الستة أشهر الأولى من العام المقبل 2023 ستشهد حركة كبيرة في أعمال الحفريات لتوسعة الطرق وتأهيل الشوارع”.

وأعرب الربيعي، عن “أمله بأن تحقق تلك الخطة أهدافها، خاصة أن جميع الجهات المعنية مهتمة بوضع حد لمشكلة الاختناقات المرورية، الأمر الذي يبشر بتجاوز المعوقات وحلها من قبلها”.