امام جمهور مهرجان بابل .. ديانا حداد تبكي تأثراً بوالدتها

المستقلة/- ليلة جماهيرية كبيرة، أحيتها الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” في جمهورية العراق في إفتتاح مهرجان بابل الثقافي في دورته التاسعة، والتي أحيته على مسرح بابل الأثري ذو التاريخ العريق، وشهدت تفاعلاً جماهرياً وتواصلاً جميلاً من الجمهور الذي غنى معها بشكل متواصل معظم أغنياتها التي تنقلت بها بين “ماس ولولي، ساكن، ودي حكي، أمانيه، لاقيتك، أغنيتها الشهيرة “الى هنا”، بالإضافة لأغنية “بين العصر والمغرب” وغيرها من أجمل أغنياتها.

وشهد الحفل غناء ديانا حداد ولأول مرة بالشكل المباشر أغنيتها المنفردة الجديدة “سيد الحمقى” التي طرحتها مؤخراً.

و تأثرت ديانا خلال غنائها أغنية “أم الوفا” للفنان العراقي سعدون جابر، وبكت وهي تغني الأغنية متأثرة بكلمات الأغنية التي تخص الأمهات، متذكرة والدتها الراحلة، مما تأثر معها (الجمهور) وقدم لها عبارات المحبة متأثراً معها بالأداء والإحساس الذي قدمته بالأغنية.

وقدمت ديانا وصلتها الغنائية على مدار ساعة ونصف من الغناء أمام الجمهور الذي حضر من جميع محافظات العراق العاصمة بغداد، الموصل، البصرة، تكريت، وأربيل الى جانب جمهور بابل.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بالغناء أمام الجمهور العراقي لأول مرة خلال مشوارها الفني وقالت: أحسست نفسي في بلدي وبين جمهوري الذي لمست محبتهم الكبيرة، والترحيب والأستقبال الرائعين”، حيث هتف الجمهور على مدار الحفل مرحباً باللهجة العراقية “هلا بيكي هلا”.

ونشرت ديانا عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتهاء الحفل، فيديو يلخص الزيارة والحفل وكتبت: “كانت حفلة ولا أروع في العراق الغالي، واوعدكم بحفلات قادمة ان شاء الله في بغداد وأربيل”.