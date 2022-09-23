امام الأمم المتحدة.. عباس يؤكد أن إسرائيل لم تعد “شريكا” من أجل السلام

امام الأمم المتحدة.. عباس يؤكد أن إسرائيل لم تعد “شريكا” من أجل السلام

المستقلة/-أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، الجمعة، بأن إسرائيل تعرقل عمدا التقدّم باتجاه التوصل إلى حل الدولتين ولم يعد من الممكن اعتبارها شريكا يمكن الوثوق به في عملية السلام.

وقال عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية قررت أن لا تكون شريكا لنا في عملية السلام”.

وأضاف أن الدولة العبرية “أمعنت في تكريس هذا الاحتلال ، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها”.

ومضى يقول “إننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها”.

وأكد عباس “أصبح من حقنا بل لزاما علينا أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا وتحقيق السلام القائم على العدل”.