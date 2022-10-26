الکشف عن الفائزين فی مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير الـ39

المستقلة/- كشف القائمون على مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته التاسعة والثلاثين، عن أسماء الفائزين في مسابقتي “السينما الدولية” و”السينما الإيرانية”، والفيلم القصير “الفيلسوف” من إخراج “كونشا بانيركويرو” و “أليخاندرو ألفارادو” من إسبانيا في طريقه إلى أوسكار 2023.

وإختتم المهرجان أعماله في قاعة المؤتمرات الدولية في “برج ميلاد” بطهران، وقال “مهدي آذربندار” مدير هذا الحدث السينمائي: لم أحضر لأقدم بيانا فقط لأن الجميع جاءوا وشاهدوا عملية إقامة المهرجان، لذلك كان علي فقط أن أقدم تقريرًا إلى السيد خزاعي ومنظمة الفيلم، وتقريرا إلى أعلى سر أن الله موجود، أشكر الجميع.

محمد خزاعي: حضرت مهرجانا رائعا وتقدميًا وإبداعيًا

من جانبه، قال “محمد خزاعي” مدير مؤسسة السينما الايرانية، في حفل ختام مهرجان طهران الدولي التاسع والثلاثين للفيلم القصير: شاهدت هذا المهرجان عن قرب وشاهدت عرضًا رائعًا، لقد كان مهرجاناً تقدميا وإبداعيا. كان إنشاء مركز الخريجين لهذه الجمعية أيضا أحد نقاط التحول، من خلال تنظيم هذا المهرجان، قمت بجهد كبير وقمت بتنظيم مهرجان رائع. أود أن أشكر لجنة تحكيم الأقسام الوطنية والدولية الذين قضوا أيامًا مزدحمة وقضوا أوقاتهم ليلًا ونهارًا ، وأضاف: إن النظرة الجادة لمنظمة السينما القائمة على رسالتنا في مجال العدالة الثقافية هي الاهتمام للمناطق المحرومة.

واضاف أعتقد أن مستقبل السينما الإيرانية في المدن. يجب أن أقول إن ميزانية إنتاج الأفلام القصيرة قد تضاعفت مقارنة بالعام الماضي وسنشهد إنتاج 500 فيلم في جمعية سينما الشباب الإيرانية. الحقيقة أن هذا المنتدى تم تشكيله لاكتشاف المواهب. لجميع الذين لديهم موهبة ولكن ليس لديهم الظروف للظهور.

وتابع على الرغم من صانعي الأفلام الشباب، لا ينبغي أن نقلق بشأن الحياة الثقافية للبلاد. العديد من الدول لديها رؤوس أموال، لكن ليس لديهم صناع أفلام ومواهب فنية، وعندما يكون لدينا مثل هذه الأحجار الكريمة في بلدنا، يجب أن نقدرها ونحافظ عليها.

وزير الثقافة: شهدنا مشاركة واسعة في القسم الدولي للمهرجان

كما ألقى وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، كلمة خلال حفل الختام، جاء فيها: لقد شهدنا عدد كبير من المتقدمين في القطاع الدولي وكان هذا المهرجان منظمًا جيدًا. هذا المهرجان هو في الواقع بداية لسلسلة المهرجانات في مجال الثقافة والفن الإيراني. لقد دخلنا موسم المهرجانات وكانت نقطة البداية مهرجان طهران هذا. هذا حدث جيد جدًا لبدء المهرجانات.

واشار اسماعيلي الى أن الشغف الذي يظهر بوضوح في هذا الحفل الختامي جيد جدًا. في وزارة الإرشاد ، حددنا برنامجنا الرئيسي على أنه التنمية الثقافية والتعليم في جميع أنحاء البلاد.

وأكمل موضحاً بشان دور منظمة سينما الشباب الايرانية: إن منظمة السينما الشبابية الإيرانية هي واحدة من أهم مؤسساتنا: جمعية شباب إيران للسينما هي واحدة من أهم مؤسساتنا. العديد من الفنانين الرائدين لدينا هم نتاج تعليم السينما للشباب. لهذا السبب ، حددنا توسع جمعية سينما الشباب الإيرانية كإحدى المهام الرئيسية لمنظمة السينما. هذه هي الأداة الأكثر أهمية لتطوير العدالة الثقافية وأحد مواضيعنا الرئيسية هو تطوير دبلوماسية الفن والثقافة. في هذه الأشهر القليلة ، استضفت أكثر من 7 وزراء ثقافة من دول مختلفة. تشهد السينما لدينا فترة تألق عالية.

وتابع لدينا سينما عميقة وذات مغزى. فيلم يبشر بالقيم الاجتماعية ويبشر بثقافتنا الرائعة. يجب أن نعزز هذه السينما.

وأوضح اسماعيلي: لابد لنا أن نولي اهتمامًا لأسواق السينما العالمية: سنستخدم القدرة الجيدة جدًا التي أنشأناها في التفاعلات الإقليمية في اتفاقية شنغهاي. لقد وقعنا اتفاقيات ثقافية جيدة مع دول أخرى وما زلنا نستفيد من نتائجها. في اتفاقية شنغهاي هذه ، هناك العديد من القدرات لعلاقاتنا. علينا أن نجد أسواق السينما العالمية حتى نتمكن من تصدير الثقافة الإيرانية. إلى جانب ذلك ، تم أيضًا تعزيز مجال الاقتصاد الثقافي.

و إستمرارا لحفل ختام المهرجان بدورته التاسعة والثلاثين، تم الكشف في قسم مسابقة “السينما الدولية” من قبل أعضاء لجنة التحكيم في قسم “المسابقة الدولية” في مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير التاسع والثلاثين، الحكام المتمثلين بكل من «محمود کلاری» Mahmoud Kalari، «میرونا رادو» Mirona Radu، «ادویناس پوکستا» Edvinas Pukšta، «تحسین ایشبیلن» Tahsin Isbilen و «سرجیو غومز» Sergio Gomez، وتم تقديم أسماء الفائزين في هذا القسم.

في هذا القسم قال «تحسين ایشبلین» عضو لجنة تحكيم قسم “المسابقة الدولية”: “من المستوى العالي أشكركم على أفلام هذه الفترة. الأفلام المذهلة التي جعلت الاختيار صعبًا.

وتم منح جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم “الفقدان” Absence للمخرج الفرنسي “مارك هيريشر” Marc Héricher وجائزة أفضل فيلم تجريبي تم منحه لفيلم حوض الجاذبية ” BASSIN OF ATTRACTION إخراج “جوناثان به” JONATHAN PÊPE به من فرنسا.

منحت جائزة أفضل فيلم وثائقي “إلى المولد” HEIMAT من إخراج “جيوفاني بيته” من إيطاليا. وحصلت جائزة أفضل فيلم روائي على جائزة “النوافذ القديمة” Old Windows للمخرج الإنجليزي “بول هولبروك” Paul Hulbrook. وقال مخرج هذا الفيلم في رسالة بالفيديو: الحصول على هذه الجائزة كان بمثابة صدمة وشرف في نفس الوقت. الفوز بجائزة من هذا المهرجان كان بمثابة حلم تحقق ، تهانينا على تنظيم هذا المهرجان الرائع وشكراً لكم على هذه الجائزة.

الجائزة الكبرى للشعبة الدولية

الجائزة الكبرى للقسم الدولي للفيلم التجريبي القصير عن فيلم “الفيلسوف” Descartes من إخراج “كونشا باركويرو” Concha Barquero و “أليخاندرو ألفارادو” Alejandro Alvarado من أسبانيا.

قال مخرجو هذا الفيلم في رسالة بالفيديو: يسعدنا تلقي هذه الجائزة ونشكر لجنة التحكيم ولجنة الاختيار. هذه الجائزة تعني لنا الكثير. يروي هذا الفيلم قصة فترة من التاريخ الإسباني وهو فيلم من النوع التجريبي ، ويمكن لهذه الجائزة أن تعزز أجواء هذا النوع من الأفلام في إسبانيا.

قسم مسابقة سينما ايران

الافلام التجريبية:

قدم أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي للأعمال التجريبية “سينما إيران” في الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير وهم: “مسعود مددي” و “سعيد نجاتي” و “تيام يابنده”، أسماء الفائزين. من هذا القسم على النحو التالي:

وذهبت جائزة أفضل مخرج تجريبي لفيلم “مرتضى فرهدنية” عن فيلم “الإفطار”. وقد تم منح الورقة الذهبية للمهرجان إحسان ميرزائي عن الفيلم التجريبي “غرفة السيد فان”.

الرسوم المتحركة: قدم أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي لأعمال الرسوم المتحركة “سينما إيران” في الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير ، والتي ضمت: “مريم كشكولينيا” و “هادي محمديان” و “محمدامين همداني” ، أسماء الفائزين. من هذا القسم على النحو التالي:

الورقة الذهبية لأفضل رسوم متحركة ذهبت إلى “فرنوش عبيدي” عن فيلم “البخاخ”.

وثائقي:

أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي للأفلام الوثائقية “سينما إيران” في الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير هم: “محمد صادق إسماعيلي” ، “عطية زارع” ، “ياسر فريادرس” ، “حسن نقاشي” و “مازيار هاشمي”. وتم تقديم أسماء الفائزين في هذا القسم على النحو التالي:

وفازت الورقة الذهبية لسلماز علي زاده عن فيلم “سوريا”. وفاز “مجتبي حيدري” بجائزة الورقة الذهبية لأفضل مخرج وثائقي عن فيلم “عدت على قيد الحياة”.

وقررت مؤسسة الفارابي للسينما الإيرانية دعم ثلاثة صانعي أفلام حيث منحت الجائزة الخاصة لمؤسسة الفارابي للسينما الإيرانية لمخرج فيلم “ملون” محمد رضا مرادي ، ونال الفضل عن فيلمه الطويل الأول ، وذهب الفضل الآخر إلى “عطا مجابي” ، وحصل على فيلمه الطويل من سيدمهدي جوادي .