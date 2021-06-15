اليونيسيف ترحب بقرارات مجموعة السبع طرح لقاحات آمنة ضد فيروس كورونا

المستقلة /- رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الثلاثاء، بقرارات قمة مجموعة السبع بتسريع طرح لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا المستجد بأسعار معقولة لأفقر البلدان، وذلك بهدف إنهاء الوباء في العام المقبل.

وأشارت المديرة التنفيذية للمنظمة هنريتا فور، في بيان رسمي، إلى “خطوات بعض دول المجموعة بالتبرع بكميات من اللقاحات على الفور، لتعويض النقص المستمر”، مشددة على أن “الوقت لايزال هو العنصر الحاسم، وأنه بالوقت الذي بدأ العديد من المواطنين في البلدان ذات الدخل المرتفع بالتفكير في حياة ما بعد التطعيم، إلا أن الوضع في البلدان منخفضة الدخل مازال قاتما للغاية”.

وأعربت مسئولة “يونيسيف” عن القلق بشكل خاص من الزيادات المفاجئة لإصابات كورونا في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، قائلة إن “العديد من التوقعات تشير إلى أن دول مجموعة السبع سيكون لديها إمدادات كافية من اللقاح للتبرع بمليار جرعة بحلول نهاية العام الجاري”.

ولفتت إلى أن يونيسيف والعديد من المنظمات والبلدان المشاركة بالتوزيع والاستعداد بحاجة إلى “جداول زمنية واضحة فيما يتعلق بموعد توفر اللقاحات، لإيصال اللقاحات بنجاح فى البلدان ذات البنية التحتية الصحية السيئة”.