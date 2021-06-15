اليونيسيف ترحب بقرارات مجموعة السبع طرح لقاحات آمنة ضد فيروس كورونا

المستقلة /- رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الثلاثاء، بقرارات قمة مجموعة السبع بتسريع طرح لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا المستجد بأسعار معقولة لأفقر البلدان، وذلك بهدف إنهاء الوباء في العام المقبل.

وأشارت المديرة التنفيذية للمنظمة هنريتا فور، في بيان رسمي، إلى “خطوات بعض دول المجموعة بالتبرع بكميات من اللقاحات على الفور، لتعويض النقص المستمر”، مشددة على أن “الوقت لايزال هو العنصر الحاسم، وأنه بالوقت الذي بدأ العديد من المواطنين في البلدان ذات الدخل المرتفع بالتفكير في حياة ما بعد التطعيم، إلا أن الوضع في البلدان منخفضة الدخل مازال قاتما للغاية”.

وأعربت مسئولة “يونيسيف” عن القلق بشكل خاص من الزيادات المفاجئة لإصابات كورونا في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، قائلة إن “العديد من التوقعات تشير إلى أن دول مجموعة السبع سيكون لديها إمدادات كافية من اللقاح للتبرع بمليار جرعة بحلول نهاية العام الجاري”.

ولفتت إلى أن يونيسيف والعديد من المنظمات والبلدان المشاركة بالتوزيع والاستعداد بحاجة إلى “جداول زمنية واضحة فيما يتعلق بموعد توفر اللقاحات، لإيصال اللقاحات بنجاح فى البلدان ذات البنية التحتية الصحية السيئة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الهيئة التطبيعية تؤكد بعدم وجود علاقة بين ميروسلاف سكوب وكاتانيتش

اقتصادية

ارتفاع سعر خام البصرة ليقترب من الـ73 دولاراً للبرميل الواحد .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

رسول : تأمين بغداد بكاميرات المراقبة ساعد في احباط الكثير من الجرائم

اخبار العراق

الكاظمي يهنىء الأسرة الصحفية بالذكرى (152) لعيد الصحافة العراقية

اخبار العراق

السفير البريطاني لدى بغداد يتمنى فوز اسود الرافدين على ايران

اخبار العراق

فؤاد حسين يلتقي وزير خارجية الجزائر ويبحث معه اهم الملفات

اخر الاخبار

اليونيسيف ترحب بقرارات مجموعة السبع طرح لقاحات آمنة ضد فيروس كورونا

اخر الاخبار

اليونيسيف ترحب بقرارات مجموعة السبع طرح لقاحات آمنة ضد فيروس كورونا

اخر الاخبار

حيدر محمود : منتخب العراق أقرب للحفاظ على الصدارة وتسهيل المهمة المقبلة

اخر الاخبار

بسبب جائحة كورونا ..طيران الإمارات يتكبد خسائر بقيمة 5.52 مليار دولار

اخبار العراق

وزارة الكهرباء : العمل بالعدادات الالكترونية سيكون في مناطق منتخبة ببغداد

اخبار العراق

الرافدين يمنح قروض 5 ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين

اخر الاخبار

حلف الناتو يحذر .. الطموحات العسكرية الصينية تهدد النظام الدولي

اخبار العراق

لجنة : وزير العمل قدم تبريرات عن تأخر فتح الاستمارة الإلكترونية للشمول الجديد

اخبار العراق

قائد عمليات الأنبار يؤكد رفع سيطرة “مدخل البو خليفة” في المحافظة

اخبار العراق

سائرون : الانتخابات النيابية المبكرة ستجري بوقتها رغم بعض المشاكل والمعوقات

اخر الاخبار

تراجع الذهب بسبب ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين خطة التحفيز الامريكية