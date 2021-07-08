اليونيسف تطلق مجموعة استشارية للشباب  لتعزيز الحوار في العراق

المستقلة/- جددت اليونيسف التزامها بدعم المشاركة المنهجية الشاملة والهادفة للشباب في العراق، من خلال إنشاء المجموعة الاستشارية للشباب YPAG) )، بغية تمكين الشباب من الانخراط المدني في شؤون مجتمعاتهم.

والمجموعة الاستشارية للشباب هي هيئة استشارية تم تشكيلها لكي تكون آلية مؤسسية للتشاور والحوار بين اليونيسف والشباب في البلد، فضلا عن المشاركة في أنشطة وكالات الأمم المتحدة التي تخص الشباب. وستمثل المجموعة الشباب العراقي في المحافل المحلية والوطنية والإقليمية، وتقدم المشورة للمنظمة حول كيفية إشراك الشباب في السياق الإنساني والتنمية؛ وتعزز مشاركة الشباب والدعوة في المبادرات التي يقودها الشباب.

تتكون المجموعة الاستشارية للشباب من أربعة وعشرين عضوا، مع شباب يمثلون جميع محافظات العراق. تم اختيار أعضاء المجموعة عبر عملية تقديم شاملة لشباب، حيث تم تشجيع الأشخاص من الخلفيات الضعيفة والتي تعاني من ضعف التمثيل على التقديم. وأشارت ممثلة اليونيسف في العراق شيما سين جوبتا قائلة: “نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع المجموعة الاستشارية للشباب (YPAG)، التي تم تشكيلها حديثًا، لوضع جيل من الشباب على مسار التمكين والقيادة، سواء داخل مجتمعاتهم وخارجها. ويعد هذا أمرا بالغ الأهمية الآن للتخفيف من آثار جائحة كورونا، وضمان سماع أصوات الشباب، واستمرار حصولهم على الأدوات المناسبة والدعم من أجل الازدهار.”

وتجمع المجموعة الاستشارية للشباب (YPAG) بين الإرشاد وبناء المهارات، لتزويد الشباب بالموارد الرئيسية التي يحتاجونها لتحديد المشاكل والتحديات في مجتمعاتهم، وإيجاد حلول لهذه المشاكل. حيث يبني أعضاء المجموعة المهارات والقدرة على المرونة والصمود، بينما تستفيد اليونيسف ومجتمعاتهم من إسهامات الشباب وحلولهم.

وفي هذا السياق، قال مادس سورنسن، رئيس تنمية ومشاركة اليافعين: “لقد تم إطلاق المجموعة الاستشارية للشباب (YPAG) في نيسان (أبريل) 2021 وبدعم من اليونيسف، وهي توفّر آلية مؤسسية للتشاور بين الشباب وفريق الأمم المتحدة القطري حول طيف واسع من القضايا. إنه لمن المثير للغاية بالنسبة إلينا، بوصفنا منظمة، أن نجعل الشباب ينخرطون معنا بوصفهم شركاء. وخلال فترة عملها القصيرة نسبيا، دعمت المجموعة الاستشارية للشباب (YPAG) اليونيسف وشركاء اليونيسف فعلا، من خلال المساهمة في أعمالنا المستمرة.”