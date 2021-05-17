اليونيسف تدعو دول السبع الكبرى الى التبرع بإمدادت طارئة إلى منظومة “كوفاكس”

المستقلة /-  أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، يوم الاثنين، تحذيرا خطيرا إلى دول مجموعة السبع الكبرى، بضرورة التبرع بإمدادت طارئة إلى منظومة “كوفاكس” للقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، حتى لا تتسبب في تحول دول فقيرة إلى بؤر خطيرة لتفشي الفيروس حول العالم.

وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لـ”يونيسف”، إن “دول مجموعة السبع بحاجة إلى التبرع بإمدادات لبرنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات، كإجراء طارئ لمعالجة نقص شديد نتج عن تعطل صادرات اللقاح الهندية.

وأوضحت فور، أن “المشاركة الفورية للجرعات الزائدة المتاحة هو الحد الأدنى، وإجراء طارئ ضروري لسد الفجوة، وهو مطلوب على الفور”.

وأضافت، أن “ذلك قد يساعد في منع تحول دول معرضة للخطر إلى بؤر ساخنة جديدة للوباء في العالم”.

وتقدر اليونيسف، المسؤولة عن إمدادات لقاحات الوقاية من مرض “كوفيد-19” عبر كوفاكس، حجم النقص في الإمدادات بنحو 140 مليون جرعة بحلول نهاية أيار، وبنحو 190 مليون جرعة بحلول نهاية حزيران.

ومع استعداد زعماء دول مجموعة السبع للاجتماع في بريطانيا الشهر المقبل، شجب مدير منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي “الكارثة الأخلاقية” المتمثلة في انعدام المساواة في توزيع اللقاحات وحث الدول الغنية على التبرع بالجرعات الفائضة، بدلا من استخدامها في تطعيم الأطفال الذين هم أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة للمرض.

وتابعت فور، نقلا عن بحث جديد أعدته شركة إيرفينيتي للمعلومات والتحليلات العلمية، أن “مجموعة السبع يمكنها تقديم نحو 153 مليون جرعة إذا تبرعت بنسبة 20 في المئة فقط من الإمدادات المتاحة لديها في حزيران وتموز وآب المقبلين”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عبور 263 فلسطينىا من معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر

اخبار مصر

مصر ترد على رسائل وهمية بموعد ومكان تطعيم المسجلين لتلقي لقاح كورونا

اخبار العراق

الموارد المائية : جفاف نهر دجلة هو انخفاض مصطنع وليس طبيعيا

اخبار العراق

تقرير : تراجع الإنفاق العسكري في العراق الى 8% خلال عام 2020

اخر الاخبار

اليونيسف تدعو دول السبع الكبرى الى التبرع بإمدادت طارئة إلى منظومة “كوفاكس”

اخبار العراق

قائد عمليات البصرة يؤكد على منع تدفق المواد المخدرة الى العراق

اخبار السعودية

السعودية تفرض قيودًا جديدة على الواردات الزراعية المصرية

اخبار السعودية

السعودية تفرض قيودًا جديدة على الواردات الزراعية المصرية

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة بالاحتفاء باليوم الوطني للمقابر الجماعية

اخبار العراق

هوشيار عبدالله: الأحزاب الكبيرة أجبرت الأحزاب الصغيرة على التنسيق علناً او خفاءً معهم

اخبار فلسطين

الإسكان الفلسطسينية تعلن حصيلة المنازل التى تضررت بفعل الغارات الإسرائيلية على غزة

اخبار العراق

نائب يدعو لتعديل قانون الانتخابات لكونه لا يعطي مجالا للمستقلين للمنافسة

اخر الاخبار

“فتح” تعلن الإضراب الشامل وتدعو إلى النفير العام غدا

اخر الاخبار

بعد رسالة من “حزب الله”.. قيادات فلسطينية تنشر تعميما على الفصائل بمخيمات لبنان

اخر الاخبار

اليوم .. خمس مباريات في ختام الجولة الحادية والثلاثين من الدوري العراقي

اخبار مصر

مصر.. 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية

اخبار مصر

مصر تعيد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا بعد سحبها