اليونسيف : تفجير مدينة الصدر تذكير مروع بالعنف الذي يواجهه أطفال العراق

المستقلة/- أعربت منظمة اليونيسف، عن بالغ الأسف، لمصرع ما لا يقل عن 25 شخصا، من بينهم أطفال، واصابة العشرات، نتيجة لتفجير مساء الاثنين في سوق الوحيلات الشعبي، شمال شرق العاصمة بغداد.

وقالت ممثلة اليونسيف في العراق شيما سين غوبتا “إن هذا الفعل الشنيع، قبيل عيد الأضحى، إنما هو تذكير مروّع بمدى العنف الذي ما زال الاطفال في العراق يواجهونه.

وأشارت الى أن ” هؤلاء الأطفال كانوا يستعدّون لقضاء أيام خاصة في العيد مع أسرهم. ولا يسعنا هنا ألا أن نتقدم بخالص مواساتنا لأسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وشددت على وجوب ” أن يحظى الاطفال بالحماية في جميع الأوقات، وأن ينشأوا في بيئة آمنة خالية من كل أشكال العنف”.

ودعت اليونسيف “الفاعلين في العراق للعمل سوية نحو عراق آمن لا يتوجب على الأطفال فيه أن يعيشوا بخوف، وأن يتمتعوا بحقوقهم وانشطتهم الأساسية.”