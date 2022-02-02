اليونسيف: المخلفات الحربية أكثر فتكا بالاطفال من الحرب نفسها

المستقلة/- أعربت منظمة اليونسيف عن عميق الأسف والمواساة لذوي الأطفال الأربعة (3 أولاد وبنت واحدة) والاثنين الآخرين الذين فقدا اطرافهما ، الاسبوع الماضي، نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في موقعين مختلفين في العراق.

وقالت ممثلة اليونيسف في العراق، السيدة شيما سين غوبتا “مما يؤسف له، كما ذكر في بيان اليونيسف في شهر آب (أغسطس) الماضي ، أن هذه ليست حالة منفردة من حالات فقدان أرواح الأطفال – ففي عام 2021 ، قُتل 125 طفلاً أو تعرضوا للعوق نتيجة للمخلفات الحربية المتفجرة، والذخائر غير المنفلقة، قتل من بينهم 52 طفلا، وتعرض 73 طفلا للإعاقة. هناك حاجة إلى المزيد من الجهود المتضافرة للحد من تأثير هذه المتفجرات، ولا سيما على الأولاد ، حيث ارتفع عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 67 % مقارنة بعام 2020 (79 طفلاً في العام المذكور ، بينهم 61 ولدا) .

وأضافت “لقد وقعت هذه الأحداث في محافظتي بابل وبغداد، عندما كان الأطفال يؤدون مهامهم  اليومية، مثل جمع الحطب. كما تذكّر اليونيسف جميع أصحاب المصلحة أن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة الطفل يجب أن تظل الاعتبار الأساسي في جميع الظروف. لا تزال المتفجرات من المخلفات الحربية سببا رئيسيا لسقوط ضحايا من المدنيين، مع كون الأطفال الأكثر ضعفا بشكل خاص – حيث أن صغر حجمهم يجعلهم أكثر عرضة للأثر الكامل للانفجار، مما يجعله أكثر فتكا بهم.”

و تواصل اليونيسف العمل على مساعدة الضحايا، وتقديم خدمات الإحالة إلى العلاج الطبي، والدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة.

وأضافت غوبتا قائلة ” تحث اليونيسف جميع الأطراف على تسريع وتكثيف الجهود كافة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفلقة وتعزيز مساعدة الضحايا، ودعم حق الأطفال في بيئة آمنة ومحمية”.

وتابعت “كما تحث اليونيسف أيضا حكومة العراق ومجتمع المانحين على دعم توسيع نطاق فعاليات التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وتوفير هذه الفعاليات بحيث يتلقى الأطفال وأفراد المجتمع الآخرون التوعية اللازمة بمخاطر الذخائر المتفجرة في المدارس، والمجتمعات المحلية في جميع المناطق المتأثرة سابقا بالنزاع في العراق.”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

عمليات سومر تشارك  شرطة ميسان ممارسة امنية بقضاء قلعة صالح

اخر الاخبار

أوباميانج رسميا في برشلونة : وسأعطي للفريق كل ما لدي

اخر الاخبار

مقتل زوجة لاعب كرة قدم معروف بطريقة صادمة

اخر الاخبار

مصر تحدد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات داخل المنازل

اخر الاخبار

لبنان : اضراب قطاع النقل البري يشل الحركة

اخر الاخبار

السعودية تعلن توقيف المئات بوزارتي الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

تعليق دوام المدارس في فلسطين

اخر الاخبار

تعليق دوام المدارس في فلسطين

اخر الاخبار

إصابات كورونا تعود للإرتفاع في السعودية

اخر الاخبار

تركي آل شيخ يسيئ للفنان محمد صبحي بوصف غير لائق

اخبار العراق

وفاة الخبير القانوني والباحث التراثي طارق حرب

اخر الاخبار

شركة تويوتا مطالبة بدفع مليون دولار

اخبار السعودية

جدل بعد إعلان السعودية تعديل علمها ونشيدها الوطني

اخر الاخبار

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق باستخدام مادة الكلور خلال 2016

اخبار العراق

مصرف الرافدين يدعو المستثمرين إلى إجراء تسوية لالتزاماتهم المالية

اخبار العراق

فائق الشيخ علي يطلب من برهم صالح سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

اخبار العراق

شركة سومو تؤكد.. معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 71 دولاراً