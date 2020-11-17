اليونسكو تدرس 12 موقعاً مرشحاً للدخول ضمن لائحة التراث العالمي

المستقلة / – كشف مسؤول الثقافة في منظمة اليونسكو في العراق، برندان كسار، عن أن المنظمة تدرس حالياً 12 موقعاً مرشحاً للدخول ضمن لائحة التراث العالمي قدمتها السلطات العراقية منذ سنة 2000 ولغاية الآن، وأشار كسار الى أن «هناك عملية ترشيح كاملة يجب اتباعها لكل موقع ليتم قبوله في قائمة التراث العالمي، وهي مسؤولية حكومة العراق».

وتضم لائحة المواقع الـ12: مدينة العمادية، مستوطنة بيستانسور من العصر الحجري الحديث، ملامح تاريخية لنهر دجلة في بغداد الرصافة الممتدة من المدرسة المستنصرية الى القصر العباسي، معبد لالش، نمرود، نيبور، مدينة الموصل القديمة، مدينة نينوى القديمة، حصن الأخيضر، موقع ذي الكفل، مقبرة وادي السلام في النجف، واسط.

كسار أكد في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أن «اليونسكو تدعو، على الصعيد الدولي، إلى زيادة الوعي بقضية التراث الذي نُقل بطريقة غير مشروعة من العراق، ودعمت اليونسكو حظر تجارة القطع الأثرية من العراق، وتم التنسيق مع الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية بشأن مساعدة العراق في إعادة آثاره المهربة في الخارج». وبشأن خطط ودعم اليونسكو لاعمار المناطق الأثرية في العراق، أكد كسار، أن «اليونسكو تدعم جهود السلطات العراقية للحفاظ على المواقع الأثرية والحفاظ على المباني المهمة، اذ تقوم اليونسكو حالياً بمساعدة العراق في مشاريع الحفاظ على المواقع في قلعة أربيل وتأهيل قناة العشار في البصرة».

وأضاف، «في محافظة نينوى، لدينا أنشطة (مبادرة الموصل)، بما في ذلك إعادة بناء المنازل والمساجد والكنائس التي تضررت نتيجة الحرب على الإرهاب».