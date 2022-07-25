اليونسكو تدرب الصحفيات العراقيات على الأدوات الرقمية والتشريعات

المستقلة/- رحيم الشمري/..اطلق قطاع الاتصالات والمعلومات ليونسكو العراق دورة تدريبية لخمسين صحفية عراقية من بينهم ١٠ خريجات جدد من كليات الإعلام ، في بناء المهارات الرقمية للصحفيات كجزء من جهود سد الفجوة الرقمية لدى المجتمع الصحفي ، حاضر فيها مدربين متخصصين بالبيانات والمعلومات ، معتمدين من اليونسكو .

وقال مسؤول قطاع الاتصالات والإعلام ليونسكو العراق ضياء صبحي ، ان الدورة استمرت ٣ ايام تناول اليوم الأول فيها مضامين الأدوات الرقمية للصحفيين لصناعة المحتوى الإبداعي ، فيما قدم اليوم الثاني الحماية القانونية والثقافية للصحفيين وتجنب الوقوع في فخاخ القانون أثناء النشر والإرسال والبث ، أما اليوم الثالث فقد كان ممارسة حية لاستخدام افضل تقنيات الأمان الرقمي وحفظ حقوق الإنتاج الإبداعي للصحفيات .

واشتركت هيئة الإعلام والاتصالات بالبرنامج الممول من المانحين المتعددين لليونسكو MDP ، واستضاف معهد شبكة الإعلام العراقي تلك الدورة .