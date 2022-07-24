اليونان تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة .. والحرائق تجتاح البلاد

المستقلة / شهدت اليونان ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، كما اجتاحت الحرائق، البلاد، السبت، حيث تكافح فرق الإطفاء لإخماد حرائق كبيرة وصغيرة، فيما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وما زال حريق كبير يجتاح حديقة «داديا» الوطنية، بالقرب من الحدود مع تركيا. وهي واحدة من أكبر مناطق الغابات في جنوب شرقي أوروبا، حسبما أوضحت وكالة الأنباء الألمانية.

واندلع حريق ثانٍ كبير في الجانب الجنوبي من جزيرة ليسبوس. وأمرت قوة الدفاع المدني بإخلاء قرية فاتيرا، وانطلقت وحدات فرق الإطفاء من البر الرئيسي إلى ليسبوس لتعزيز الجهود.

وذكرت الإذاعة الحكومية اليونانية، أن حرائق أصغر حجماً تشتعل في شبه جزيرة بيلوبونيز