اليونان تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة .. والحرائق تجتاح البلاد

المستقلة / شهدت اليونان ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، كما اجتاحت الحرائق، البلاد، السبت، حيث تكافح فرق الإطفاء لإخماد حرائق كبيرة وصغيرة، فيما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

 

وما زال حريق كبير يجتاح حديقة «داديا» الوطنية، بالقرب من الحدود مع تركيا. وهي واحدة من أكبر مناطق الغابات في جنوب شرقي أوروبا، حسبما أوضحت وكالة الأنباء الألمانية.

واندلع حريق ثانٍ كبير في الجانب الجنوبي من جزيرة ليسبوس. وأمرت قوة الدفاع المدني بإخلاء قرية فاتيرا، وانطلقت وحدات فرق الإطفاء من البر الرئيسي إلى ليسبوس لتعزيز الجهود.

وذكرت الإذاعة الحكومية اليونانية، أن حرائق أصغر حجماً تشتعل في شبه جزيرة بيلوبونيز

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

سر المناعة المحيّر… لماذا لم يصابوا بكورونا حتى الآن؟

اخر الاخبار

مفاجأة صادمة .. إيلون ماسك سيكون مجبرا على شراء شركة تويتر

اخر الاخبار

قمر الغزال يضيء سماء الوطن العربي

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة صفع مراسلة لـ طفل ضايقها على الهواء

اخر الاخبار

تامر حسني يوضح حقيقة إيرادات فيلم بحبك

رئيسي

حق قانوني للموظفين.. أول دولة في طريقها لتقنين العمل من المنزل

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سر المناعة المحيّر… لماذا لم يصابوا بكورونا حتى الآن؟

اخبار العراق

وكالة تتوقع انخفاض نسبة دين العراق الحكومي لـ 47% في العام الحالي

اخبار العراق

الركابي ينفي صلة ائتلاف دولة القانون بتظاهرة النجف مساء الجمعة

اخبار العراق

النزاهة : استقدام نائب اسبق لإحداثه عمداً ضرراً بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه

اخر الاخبار

مجلة : امريكا وشركاءها الغربيين فشلوا في عزل روسيا بعد غزوها لأوكرانيا

اخر الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

صحيفة : رونالدو لا يريد التواجد مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

اخر الاخبار

صحيفة : رونالدو لا يريد التواجد مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

اخبار السعودية

تقرير : العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا

اخر الاخبار

باحثون يطورون تقنية تعتمد على الليزر لكتابة النصوص على جزيئات الهواء

اخر الاخبار

ترامب ينتقد واشنطن لتخصيصها الكثير من الأموال لأوكرانيا مقارنة باوروبا

اخر الاخبار

علماء يطورون غشاء طبيا لقناع وجه يمكنه التقاط فايروس كورونا

اخبار مصر

الخارجية الروسية : لافروف سيجري محادثات مع القيادة المصرية في القاهرة

اخر الاخبار

دراسة : الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم مرتبطة بانخفاض ضغط الدم

اخبار العراق

مجلس الامن يحدد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق

اخبار العراق

محمود : قرب تسمية المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة و موجة غبار