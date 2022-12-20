اليوم .. 7 مباريات في الجولة الحادية عشرة من الدوري العراقي

المستقلة /- تنتظر فريق القوة الجوية رحلة شاقة عندما يحل ضيفاً على نفط الوسط اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم، في حين تبدو حظوظ غريمه التقليدي الزوراء أوفر للفوز عندما يلاعب كربلاء.

إن “المباراة الأولى سيستضيفها ملعب النجف الدولي والتي يطمح من خلالها الصقور إلى استعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله السلبي في الجولة السابقة أمام النفط، وعلى الجانب الآخر يدرك فريق نفط الوسط صعوبة اللقاء وهو يواجه أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب لهذا سيقدم أفضل ما لديه بغية تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من رصيده ،ويمتلك الجوية (22) نقطة بينما لدى نفط الوسط (11) نقطة”.

وأضاف أن “كفة الزوراء ستكون الأرجح في مباراته أمام كربلاء، عطفاً على المستويات والنتائج خلال الجولات العشر الأولى، ونجح النوارس في آخر اختبار له بالعودة من أربيل بفوز ثمين هو الثالث على التوالي، رافعاً رصيده إلى (22)نقطة ،بينما غاب الفوز عن فريق كربلاء في المباراتين الســابقتين، إذ اكتفى بنقطة وحيدة من تعادل أمام نادي القاسم، وفي جعبته (12 نقطة)”.

وأوضح أن “فريق أربيل سيستضيف نظيره الطلبة في مواجهة صعبة على الطرفين، إذ يتطلع أصحاب الدار للنهوض من كبوة الخسارة أمام الجوية، في حين يطمح الأنيق لإضافة نقاط جديدة إلى رصيده، بهدف التقدم نحو المربع الذهبي”.

وأشار الى “بقية لقاءات اليوم حيث يلعب زاخو أمام دهوك، ونوروز مع الحدود، ويحل الكرخ ضيفاً على الديوانية، ويستقبل النفط نظيره نفط البصرة”.

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