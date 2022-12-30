اليوم.. منتخب الإمارات يواجه لبنان وديا قبل التوجه للبصرة

المستقلة/- يخوض منتخب الإمارات، مساء اليوم الجمعة، مواجهة ودية أمام نظيره اللبناني، في ختام استعداداته للمشاركة في بطولة خليجي 25.

ويستعد منتخب الإمارات حاليا للمشاركة في بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني 2023.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم (الخميس)، تقام ودية الإمارات ولبنان مساء الجمعة باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون تجربة لبنان هي “البروفة الأخيرة” للأبيض قبل التوجه إلى البصرة، ويسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، للوقوف على مستويات اللاعبين واختبار مدى جاهزيتهم قبل انطلاقة البطولة.

ومن المتوقع أن يتيح الجهاز الفني الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين.

وتأتي مباراة لبنان في ختام معسكر الأبيض الذي انطلق قبل أيام، حيث واصل المنتخب تحضيراته بتدريبات يومية بإشراف الجهاز الفني، ومشاركة اللاعبين المختارين، ومن تم ضمهم مؤخرا للقائمة.

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المباراة ستكون مفتوحة أمام الجماهير لتتمكن من مساندة اللاعبين ورفع روحهم المعنوية قبل المشاركة في البطولة، إضافة إلى حضور وسائل الإعلام المختلفة.

يذكر أن الأبيض يلعب ضمن المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25، التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر والكويت والبحرين.

وستكون المباراة الأولى للمنتخب الإماراتي أمام البحرين يوم 7 كانون الثاني/يناير، ثم يواجه الكويت يوم 10 كانون الثاني/يناير وقطر يوم 13 كانون الثاني/ يناير وذلك على ملعب الميناء الأولمبي.

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