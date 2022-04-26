اليوم.. مباراتان مع انطلاق الجولة 29 لدوري العراقي

المستقلة /-تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز بإقامة مباراتين.

وسيلتقي المتصدر فريق الشرطة مع نادي القاسم صاحب الترتيب السادس عشر على ملعب الكفل في تمام الساعة الثالثة والنصف، حيث يأمل فيها فريق الشرطة بمواصلة سلسلة الانتصارات لتحقيق لقب الدوري مبكراً.

كما سيلتقي وصيف ترتيب الدوري نادي الطلبة مع صاحب المركز الثالث نادي نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يأمل فيها نادي الطلبة بمواصلة صحوته هذا الموسم وحسم لقب الوصافة.