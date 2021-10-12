اليوم.. مباراة مرتقبة بين المنتخب العراقي والاماراتي

المستقلة/- يسعى منتخبنا الوطني بكرة القدم الى تصحيح المسار في مشواره بالتصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، عندما يواجه اليوم، الابيض الاماراتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الاولى، وسيكون ملعب (زعبيل) في نادي الوصل مسرحا لهذه المباراة.

ويرفع فريقنا في لقاء اليوم شعار الفوز من اجل التمسك بأمل المنافسة على بطاقتي الترشح الى مونديال قطر، واي نتيجة غير ذلك سيكون منتخبنا خارج حسابات التأهل منطقيا بالنسبة للمركزين الاول أوالثاني، وربما حتى الثالث، لا سيما بعد ان اهدر نقطتين ثمينتين أمام لبنان واكتفى بالتعادل السلبي، الذي وضعه في مرتبة لا تليق بالكرة العراقية. ويغيب عن تشكيلة الوطني أمام الامارات اللاعب امجد عطوان بداعي الإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفر، بينما سيعود المدافع احمد إبراهيم للقائمة، بعد غيابه عن مباراة لبنان الاخيرة.

وفي الجانب الاخر لا يختلف وضع الابيض الاماراتي كثيرا عن منتخبنا كونه يتساوى معه بعدد النقاط، ويعيش ايضا آثار الخسارة امام إيران في الجولة السابقة، وبالتالي ستكون هذه المواجهة حاسمة للطرفين، في مشوار التصفيات الآسيوية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي مساء اليوم إلى طاقم تحكيمي ياباني مؤلف من الحكم ريوجي ساتو، حكما للساحة، ويساعده على الخطوط كل من يامايوشي هيروشي حكما مساعدا أول، وميهرا جون حكما مساعدا ثانيا، واراكي يوسوكا حكما رابعا، وتم تعيين السنغافوري جون شيا انج واه مقيما للحكام. يذكر ان منتخبنا يحتل المرتبة الخامسة في لائحة المجموعة الاولى برصيد نقطتين، متخلفا بفارق (7 نقاط) عن الفريق الايراني المتصدر، و(5 نقاط) عن كوريا الجنوبية الوصيف.