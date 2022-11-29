اليوم .. لازلتم على موعد جديد من مباريات كأس العالم قطر 2022

المستقلة/- تشهد مختلف ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 29 – 11 – 2022 العديد من المواجهات القوية، فى صدارتها منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والمقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

مواعيد مباريات كأس العالم
وتقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات فى بطولة كأس العالم 2022، وتقام مباراتان فى المجموعة الأولى فى الساعة السادسة مساءَ، وتقام مباراتان أخريان في المجموعة الثانية فى الساعة العاشرة مساءً، وسيتم من خلالهما تحديد تأهل 4 فرق لدور الـ16 من البطولة.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر (الجولة الثالثة)

وتأتي مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة كالتالى..

الإكوادور × السنغال – السادسة مساء – المجموعة الأولى على قناة beIN Sports Connect وTOD App – beIN SPORTS

هولندا × قطر – السادسة مساء –المجموعة الأولى على قناة TOD App – beIN SPORTS وbeIN Sports Connect

إيران × الولايات المتحدة الأمريكية – العاشرة مساء– المجموعة الثانية على قناة TOD App – beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR

ويلز × إنجلترا – العاشرة مساء– المجموعة الثانية على قناة beIN Sports 1 FR وTOD App – beIN SPORTS

 

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