اليوم.. قمة نارية بين منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ونظيره إنجلترا

المستقلة/-يستضيف منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره إنجلترا فى قمة نارية فى مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “إليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ألمانيا ضد إنجلترا

ويسعي منتخب ألمانيا بقيادة هانز فليك لتحقيق الفوز على إنجلترا رغم صعوبة الموقف، من أجل حصد أول ثلاث نقاط والوصول للنقطة الرابعة في المجموعة بعد التعادل في افتتاح المجموعة أمام إيطاليا بنتيجة هدف لكل منتخب، وهي النتيجة التي لم ترض مدرب الماكينات بسبب أداء لاعبيه، وهو ما تحدث عنه فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء مباشرة.

واعترف المدرب الألماني قائلاً، “كانت إيطاليا أكثر تماسكًا وحسنًا مما توقعنا، لذا من الإيجابي أننا نجحنا في تحقيق هدف التعادل على الفور”.

وأضاف فليك، “دوري الأمم يسمح لك دائمًا بمواجهة خصوم أقوياء للغاية، كان أداؤنا سلبيًا إلى حد ما بشكل عام أمام الطليان، يمكننا ويجب علينا فعل المزيد، كنا نفتقر إلى الحدة والدقة المعتادة، وهو ما نحتاج إلى تصحيحه في المواجهات المقبلة بداية من مباراة إنجلترا”.

​ألمانيا ضد إنجلترا

وفى المقابل، يخوض منتخب إنجلترا مباراة ألمانيا تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام المجر بهدف نظيف، في صدمة قوية لعشاق وجماهير الأسود الثلاثة.

ويتطلع الإنجليز لتصحيح المسار واستعادة الانتصارات أمام الألمان،من أجل في المنافسة بقوة على التأهل من خلال هذه المجموعة.

وأبدى جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن عدم رضاه بسبب الهزيمة المفاجأة التي مني بها الأسود الثلاثة أمام المجر بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب “بوشكاش أرينا”، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف ساوثجيت في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي: “لا أعتقد أننا فعلنا ما يكفي للفوز بالمباراة، كان لدينا ما يكفي من الحيازة، لكننا لم نكن حازمين في منطقة الجزاء وحولها، لم نخلق الكثير من الفرص، قلصوا المحاولات على الرغم من وجود بعض الاستحواذ الخطيرة في نهاية المباراة”.

ورد مدرب إنجلترا على سؤال بشأن إجهاد لاعبي الأسود الثلاثة قائلاً: “لقد كان موسمًا طويلًا لكنني لم أر ذلك في التدريبات، كانت الحرارة عاملاً بالتأكيد، وقد أدى ذلك إلى استنفاد طاقة الكثير من اللاعبين، ولهذا السبب قمنا بتحديث الفريق في وقت أبكر قليلاً مما قد نفعله في المعتاد”.

وأتم ساوثجيت: “لا أريد أن أكون قاسية على اللاعبين لأن هذه مباريات يجب أن نتعلم منها، إنهم محبطون بشدة لأننا نريد الاستمرار في الفوز بالمباريات، ولكن كمدرب عليك أن تفكر فيما نأخذه من المباراة وما نتعلمه منها في المواجهات التالية.”

ويتصدر منتخب المجر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ومن خلفه المنتخب الألماني برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع إيطاليا، فيما يتذيل الترتيب المنتخب الإنجليزي بلا رصيد.

ودائما ما تحمل قمة ألمانيا وإنجلترا الكثير من الندية والإثارة، عبر تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث التقي المنتخب الألماني مع نظيره الأنجليزي في 33 مناسبة سابقة، حيث فاز الألمان في 15 مواجهة، بينما فاز الإنجليز في 14 وتعادلوا في 4.

وسجل لاعبو المنتخب الإنجليزي 53 هدفا مقابل 42 هدفا أحرزها لاعبو المانشافت.

وتواجه المنتخبان 4 مرات في تاريخ نهائيات كأس العالم، فاز المنتخب الألماني 3 مرات، والمنتخب الإنجليزي مرة وحيدة، كانت في نهائي بطولة 1966.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين انتهت بفوز الإنجليز بهدفين دون رد أحرزهما رحيم سترلينج وهاري كين في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب “ويمبلى” بالعاصمة البريطانية “لندن”، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.