اليوم.. قمة نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني

المستقلة /- تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم صوب ملعب حديقة الأمراء في مساء اليوم، لمتابعة قمة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في ذهاب الـ 16 نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام ريال مدريد وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب في سانتياجو بيرنابيو والذي سيكون له “القول الفصل” في حسم هوية صاحب بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الباريسي في عقر داره وحسم الصعود قبل مباراة العودة في إسبانيا.

ودائما ما تكون مواجهات باريس سان جيرمان ضد الريال في غاية القوة والندية خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخر مباراة بينهما في دور مجموعات دوري الأبطال 2019-2020، وحسم الفريق الفرنسي لقاء الذهاب بثلاثية، فيما تعادلا بالإياب 2-2.

ويتسلح باريس سان جيرمان في مباراة اليوم بنجمه الأرجنتينى ليونيل ميسي، والذي يمتلك سجل تهديفى رائع في مواجهاته السابقة ضد ريال مدريد، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة، حيث سجل 26 هدفًا أمام الملكي في جميع البطولات، خلال مشاركته فى 45 مباراة، بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

وخرج سيرجيو راموس من حسابات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لتأثره مرة أخرى بمشاكل في الكاحل، حيث تدرب قلب الدفاع وحده طوال هذا الأسبوع.

وشهد مران باريس سان جيرمان الأخير مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم البرازيلي نيمار بجاهزية كاملة، استعدادًا لقمة الريال فى تشامبيونزليج، بالإضافة لتواجد ليونيل ميسي وكيليان مبابي وماركو فيراتي وباقي نجوم “بي إس جي”.

بينما يسعى كريم بنزيما نجم ريال مدريد للمشاركة أمام باريس سان جيرمان بالرغم من تحذير الأطباء بالمخاطرة باللاعب لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة خلف مانشستر سيتي “المتصدر”، بينما تأهل ريال مدريد بعد التواجد في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

واختار “يويفا” الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا لقمة باريس سان جيرمان وريال مدريد، ويساعده مواطنيه شيرو كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، ودانييلي تشيف حكما رابعا، وماركو دي بيلو لتقنية حكم الفيديو.