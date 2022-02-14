اليوم.. ست مواجهات في افتتاح الجولة الـ21 من الدوري العراقي

اليوم.. ست مواجهات في افتتاح الجولة الـ21 من الدوري العراقي

المستقلة /- تحتضن ملاعب بغداد والمحافظات بعد ظهر اليوم الاثنين، مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة ست مواجهات، أبرزها لقاء الشرطة والكهرباء الذي يستضيفه ملعـب الشعـب الدولي.

ويسعى ابناء القيثارة الخضراء الى مواصلة العروض المميزة في الموسم الحالي والابتعاد اكثر بالصدارة التي يتربع الاخضر الشرطاوي على قمتها برصيد (56 نـقـطـة)، بينما يدخل الكهرباء في اختبار صعب يأمل فيه الى تحقيق نتيجة طيبة والارتقاء في سلم الترتيب اذ يحتل البرتقالي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

وفي مباراة اخرى يحتضن ملعب الساحر احمد راضي، مباراة الكرخ ونظيره زاخـو، ويعـول الكناري على عناصره الشابة وأرضية ميدانه مـن أجـل الخروج بفوز يؤهله لمرتبة أفضل، وبدورهم يتطلع أبناء الخابور إلـى تصحيح المـسـار بعد خسارتهم غير المتوقعة في الجولة السابقة أمام نوروز.

ويحل الطلبة ضيفاً على النجف، في مواجهة صعبة على الطرفين الطامحين للاستمرار في دائرة المنافسة على المراتب المتقدمة.

ويأمل الأنيق الى تعويض خسارته السابقة أمام الشرطة بهدف من دون رد في الجولة السابقة، وبالتالي فإن لقاء النجـف يعد فرصة مثالية للتعويض، بالرغم من صعوبة المهمة.

وفــي باقي مباريات اليوم يلعب أيضا الميناء أمام نفط البصرة، ويستضيـف النفط منافسه نوروز، ويلتقي الصناعة نظيره نادي القاسم، فيما تستكمل الجولة الـ21 يوم غد الثلاثاء باقامة اربع مواجهات، إذ يلتقي أمانة بغداد في ملعبه بفريق أربيل، ويحل نفط ميسان ضيفاً على نفط الوسط على ملعب النجف الأولمبي، ويستقبل الزوراء في ملعبه الجديد فريق الديوانية، فيما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء القوة الجوية وسامراء.