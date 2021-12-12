اليوم.. ستقام واحدة من أقوي مباريات الدوريات الأوروبية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

اليوم.. ستقام واحدة من أقوي مباريات الدوريات الأوروبية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

المستقلة /-تقام في مساء اليوم، الأحد، واحدة من أقوي مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى “بيج 5″، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي المنتظر، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

يلعب ريال مدريد مباراة الديربي اليوم، ضد جاره أتلتيكو، بثقة كبيرة ومعنويات مرتفعة لما يمر به الملكي من إستقرار فني على مستوي النتائج محلياً وأوروبياً.

وحقق الريال 6 إنتصارات متتالية ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، أخرها الفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالجولة الـ 16 من مسابقة الليجا، وهو قاده للإبتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه إشبيلية بفارق كبير من النقاط، حيث يعتلي الملكي القمة برصيد 39 نقطة، ويأتي إشبيلية وصيفاً برصيد 31 نقطة.

وعلى المستوي الأوروبي، أنهي ريال مدريد مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على رأس المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، ويتأهل إلي دور الـ 16 بتشامبيونزليج، ويرافقه إنتر ميلان وصيفاً إلي نفس الدور برصيد 12 نقطة.

ويتطلع ريال مدريد، لتحقيق رقم مميز ضد أتلتيكو في الديربي، حيث يستهدف الوصول للإنتصار العاشر على التوالي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في حالة فوز على أتلتيكو مدريد بالديربي المنتظر بمسابقة الليجا الأحد المقبل.

ومنذ تعادل ريال مدريد مع أوساسونا سلبيا في 27 أكتوبر في الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإسباني، حقق الملكي 9 انتصارات متتالية أمام كلا من إلتشي (1-2) ، شاختار (2-1) ، رايو فاليكانو (2-1) ، غرناطة (1-4) ، شريف (0-3) ، إشبيلية (2-1) ، أتلتيك (1-0)، ريال سوسيداد (0-2) وانتر ميلان (2-0).

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع ريال مدريد ضد أتلتيكو في الديربي، لعدم وصوله لمرحلة الجاهزية المطلوبة بعد عودته من إصابة أوتار الركبة التي تعرض لها في مباراة ريال سوسيداد الأخيرة بالليجا.

ويتسلح فريق ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، بعدد من العناصر المميزة بصرف النظر عن موقف بنزيما المشكوك فيه حتي الآن، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو ورودريجو جوس، بالإضافة إلي ثلاثي الوسط القوي لوكا مودريتش وماركو أسينسيو وتوني كروس.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

على الجانب الأخر، يتحدى أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني جاره الريال، في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز الأول له على الملكي في الليجا، بعد خوض 10 مباريات ديربي بالدوري الإسباني، دون تحقيق الإنتصار على المرينجي.

ويدخل أتلتيكو مدريد مباراة الريال، بعد حسم تأهله إلي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوز حاسم على بورتو البرتغالي بنتيجة 3-1، ليرافق ليفربول في دور الـ 16 بتشامبيونزليج.

ويسعي فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على الريال المتوهج، من أجل تعويض الخسارة المفاجئة أمام ريال مايوركا 0-2، في الجولة الماضية، والتي دفعته للتراجع إلي المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويواجه أتلتيكو مدريد ضغطاً كبيراً على أرضة ملعب “سانتياجو برنابيو”، في مباراة اليوم، حيث يلاقي فريق مميز للريال تحت قيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلي الجماهير التي ستغزو الملعب الليلة.

ويملك فريق أتلتيكو مدريد عدد من العناصر المميزة أمام الريال، على رأسها أنطوان جريزمان وماتيوس كونها ويانيك كاراسكو وجواو فيليكس، لكن لم يتم حسم موقف الأوروجواياني لويس سواريز من المشاركة في المباراة بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به الفترة الأخيرة.

وكلف الإتحاد الإسباني لكرة القدم، الحكم المخضرم ماتيو لاهوز، لإدارة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الديربي الليلة.