اليوم … ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً امام غرناطة في الدوري الاسباني

المستقلة/- يحل نادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على غرناطة فى المباراة المقرر إقامتها فى الساعه السادسه والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب “نويفو لوس كارمينيس” ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021 / 2022.

ويدخل النادي الملكي مباراته ضد غرناطة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الليجا الإسبانية.

وتشتعل صدارة الدوري الإسباني بين الثلاثي ريال سوسيداد صاحب الـ28 نقطة، ويليه ريال مدريد وإشبيلية برصيد 27 نقطة ويتبقى لكل منهما مباراة مؤجلة.

ويحتل الريال وصافة ترتيب جدول الليجا برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة خلف ريال سوسيداد، بينما يحتل غرناطة المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

واستبعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من قائمة الفريق لهذه المواجهة اللاعب الأوروجويانى فيدي فالفيردي، الذي يواصل التدرب منفردا، لمواصلة التعافي من إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليسرى تعرض لها خلال مواجهة الكلاسيكو يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي ضد برشلونة.

ولم يتمكن أنشيلوتي أيضا من الاعتماد على المهاجم الويلزي جاريث بيل، الذي عاد للإصابة بعد انضمامه لمنتخب ويلز، ويعاني من مشكلات في العضلة النعلية اليمنى ستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

بينما واصل الإسباني داني سيبايوس تعافيه من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها يوم 22 يوليو/تموز خلال مواجهة مصر في أوليمبياد طوكيو، بعدما تدرب منفردا على العشب.

وكان النبأ الجيد للمدرب الإيطالي، إضافة لعودة فينيسيوس وميليتاو، هو امكانية اعتمادة أيضا على الثنائي العائد من الإصابة رودريجو جويس وماريانو دياز، بعدما شاركا في ثاني مران جماعي لهما بعد تعافيهما من إصابتيهما.