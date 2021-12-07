اليوم.. ريال مدريد سيخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف إنتر ميلان

اليوم.. ريال مدريد سيخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف إنتر ميلان

المستقلة /-يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف إنتر ميلان الإيطالى، في المواجهة المقرر إقامتها في مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وعلى الرغم من نجاح الفريقين في التأهل لدور الستة عشر بدورى الأبطال بشكل رسمى منذ الجولة الماضية، إلا أن الصراع على حسم صدارة المجموعة الرابعة يشعل قمة الليلة.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، وفي رصيده 12 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان وصيفاً برصيد 10 نقاط، فيما يأتي شيريف تيراسبول ثالثا برصيد 6 نقاط، ويتذيل شاختار دونيتسك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويسعى الفريق الملكى بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتى، لتكرار فوزه على إنتر ميلان بالموسم الحالي، بعدما انتزع ريال مدريد فوزا غاليا خارج ملعبه أمام النيراتزورى بهدف دون مقابل حمل توقيع رودريجو في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية اللقاء.

ويخوض ريال مدريد مواجهة الإنتر بمعنويات مرتفعه بعدما واصل انتصاراته فى الدوري الإسباني، بفوزه على مضيفه فريق ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.

وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية الوصيف برصيد 31 نقطة.

وتأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد عن المشاركة مع الملكى في مواجهة إنتر ميلان، بعدم تعرض لإصابة عضلية أمام ريال سوسيداد.

في المقابل، حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا خارج أرضه على مضيفه روما بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد “الأولمبيكو”، معقل فريق العاصمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الايطالي.

ويحتل الإنتر المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن جاره ميلان صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة.