اليوم.. رئيس مجلس النواب الاردني يبدأ زيارة رسمية الى العراق

المستقلة/- يبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مع نظيره الاردني احمد الصفدي ، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

ويبدأ الصفدي، زيارة رسمية إلى العراق، اليوم الثلاثاء ، يرافقه رؤساء الكتل النيابية، ويلتقي الوفد البرلماني مختلف الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي، بهدف تذليل أي عقبات تشريعية أمام مشاريع التعاون بين البلدين.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب الاردني ، “الزيارة جاءت بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب العراقي، تهدف إلى البناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافه الأردن الشهر الماضي بمشاركة إقليمية ودولية، والذي أكد أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة”.

وأشار البيان، إلى أن الوفد البرلماني الأردني سيبحث مع رؤساء الكتل البرلمانية العراقية آفاق تدعيم مشاريع التعاون والتكامل الاقتصادي الأردني المصري العراقي، وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الأردنية العراقية المشتركة، واتخاذ خطوات لتحفيز الاستثمار المتبادل.