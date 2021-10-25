اليوم .. خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة سادس من الدوري العراقي

اليوم .. خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة سادس من الدوري العراقي

المستقلة/-تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم باقامة خمس مواجهات مثيرة تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات.

إذ يحل فريق الشرطة الوصيف، ضيفاً ثقيلاً على النفط صاحب المركز العاشر في مباراة يطمح فيها القيثارة تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، الى مواصلة رحلة التألق وتحقيق فوز جديد يضاف الى سجله في الموسم الحالي، بينما يسعى النفط الى كسر نحس التعادلات والخروج بثلاث نقاط غالية تعيد الثقة بلاعبيه للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وقي لقاء آخر يلتقي فريق نفط الوسط صاحب الصدارة بضيفه القادم من العاصمة فريق أمانة بغداد الحادي عشر على ملعب النجف الأولمبي بمواجهة يسعى فيها عندليب الفرات الى تحقيق فوزه السادس في مشاركته الحالية، من أجل التشبث بصدارة الدوري، في حين يأمل أُسود العاصمة بالعودة الى الديار بنقطة ايجابية تكون حافزاً للفريق في اللقاءات المقبلة.

ويلتقي فريق الزوراء السابع بصاحب المركز الثامن فريق الكهرباء على اديم ملعب الشعب الدولي، ويدخل النوارس الى اللقاء منتشياً بفوزه على سامراء في الجولة السابقة بهدف نظيف، بينما يرنو الفريق البرتقالي الى تحقيق نتيجة ايجابية يرتقي بها في جدول الترتيب .

وفي باقي المباريات يلعب اليوم ايضا الكرخ امام الصناعة في ملعب الساحر احمد راضي، ويحل نادي القاسم ضيفاً على نوروز.

وتستكمل منافسات الجولة السادسة يوم غد الثلاثاء باقامة خمس مباريات، إذ يحل سامراء ضيفاً على نفط ميسان ويلتقي نفط البصرة بالديوانية وزاخو يضّيف النجف واربيل يلاعب الطلبة واخيراً يستقبل الميناء فريق القوة الجوية .