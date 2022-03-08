اليوم.. خمس مباريات في انطلاق الجولة الـ25 من الدوري العراقي

اليوم.. خمس مباريات في انطلاق الجولة الـ25 من الدوري العراقي

المستقلة /- تنطلقُ، اليوم الثلاثاء، منافساتُ الجولة (25) من منافساتِ الدوري الممتاز لكرةِ القدم بإجراءِ خمسِ مبارياتٍ في ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات.

ويفتتح فريق القاسم الجولة بمواجهة ضيفه فريق نوروز في تمام الساعة (1:30) ظهراً في المباراة التي تقام في ملعب الكفل.

ويتقابل فريق سامراء مع ضيفه فريق نفط ميسان في الساعة (2:30) ظهراً على ملعب سامراء، وهو ذات التوقيت الذي تجري فيه مباراة فريق الصناعة مع ضيفه فريق الكرخ في ملعب الصناعة.

ويواجه فريق الكهرباء ضيفه فريق الزوراء في تمام الساعة (3:30) في ملعب التاجي.

ويختتم فريق الشرطة منافسات اليوم الاول للجولة بمواجهة ضيفه فريق النفط في تمام الساعة (6:30) في ملعب الشعب الدولي.

ويتصدرُ فريق الشرطة ترتيبَ فرق الدوري برصيد (64) نقطةً، يليه فريق الطلبة ثانياً برصيد (49) نقطةً، ثم القوة الجوية ثالثاً برصيد (45) نقطةً، والزوراء رابعاً وله (44) نقطة.