اليوم .. بايرن ميونخ الألماني سيحل ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالى

المستقلة/- يحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالى، في المواجهة المقرر إقامتها في الساعة العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب “النور”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

ويدخل الفريق البافارى مواجهة الليلة بقيادة مدربه جوليان ناجلسمان، وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بنفيكا الوصيف برصيد 4 نقاط، فيما يأتي دينامو كييف ثالثا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل برشلونة الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال من أجل الحفاظ على الصدارة حيث حقق الفوز في أول جولتين على برشلونة بثلاثية دون رد، ثم دينامو كييف بخمسة أهداف نظيفة.

وحقق ناجلسمان إنطلاقة قوية مع بايرن ميونخ حيث حصد 6 نقاط وحقق فارق أهداف بلغ 8 من أول مباراتين وهو السجل الأفضل بالنسبة لأي مدرب للبافارى في بداية فترته في دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح الفريق البافارى بأفضل سجلاته في مرحلة المجموعات حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم أخر 24 مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا محققا 21 انتصارا بالإضافة إلى 3 تعادلات، وهو السجل الأفضل للبايرن منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي موسم 2003-2004.

وكان بايرن ميونخ حقق فوزا عريضا على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 5 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقان الأحد الماضى، على ملعب “باي أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.

ورفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 19 ليحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الوصيف برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد باير ليفركوزن عند 16 نقطة فى المركز الثالث.