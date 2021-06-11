اليوم.. انطلاق يورو 2020

المستقلة/- تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بمواجهة المنتخب الإيطالي مع نظيره التركي، والمقرر إقامتها على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

وتقام منافسات النسخة الـ16 من أمم أوروبا التى تستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وسط إجراءات مشددة في 11 مدينة أوروبية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والذي تسبب في تأجيل انطلاقها لمدة عام بعدما كان مقررا لها صيف 2020.

ستكون بطولة اليورو 2020، ثاني نسخة في البطولة تشهد مشاركة 24 منتخبا في دور المجموعات بعد زيادة عدد المتأهلين للنهائيات، على أن يصعد للدور التالي 16 منتخبا، وخروج 8 منتخبات فقط.

ويتأهل إلى ثمن نهائي اليورو 12 منتخبا بواقع متصدر ووصيف كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في المجموعة، يتم الفصل بينهم عن طريق المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال حقق لقب النسخة الماضية “يورو 2016” بعدما صعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن المنتخبات الأفضل في المركز الثالث.

تم تقسيم المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات وتم توزيعهم بناء على مرحلة التصفيات.

وتضم المجموعة الأولى كل من إيطاليا وسويسرا وتركيا وويلز، والثانية منتخبات الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وروسيا، والثالثة هولندا وأوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

المجموعة الرابعة تضم كل من إنجلترا وكرواتيا واسكتلندا والتشيك، فيما تضم المجموعة الخامسة كل من إسبانيا والسويد وبولندا وسلوفاكيا.

بينما تعد المجموعة السادسة هي “مجموعة الموت”، حيث تضم كل من البرتغال وفرنسا وألمانيا بجانب المجر.

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