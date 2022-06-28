اليوم.. انطلاق منافسات الدور نصف النهائي من كأس العراق

المستقلة /- تنطلقُ اليوم الثلاثاء منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم، عندما يلتقي الزوراء بالكرخ، بينما يصطدم الكهرباء بنظيره زاخو.

في المباراة الأولى يتطلع الزوراء لعبور حاجز الكرخ والوصول إلى نهائي المسابقة، التي يتصدر قائمتها كأكثر الأندية تتويجاً باللقب بواقع (16 بطولة).

ويعول النوارس على العناصر المميزة المتواجدة ضمن صفوفه من أمثال سعد عبد الأمير وعلاء مهاوي والموريتاني الحسن احويبيب واحمد سرتيب ومازن فياض والسوري زاهر ميداني وغيرهم من أجل بلوغ المباراة النهائية ووضع اليد الأولى على الكأس.

بدوره يرنو الكناري إلى مواصلة تقدمه وعروضه المميزة تحت قيادة مدربه أحمد عبد الجبار، ويتسلح الكرخ بنجميه حسن عبد الكريم (قوقية) ومناف يونس، بغية إزاحة الزوراء عن طريقه، لا سيما أنه يحاول أن يستغل عدم ترشيحه من قبل المختصين وغياب الضغوطات عنه لتحقيق المفاجأة.

وفي لقاءٍ ثانٍ سيكون ملعب النجف مسرحاً لمواجهة الكهرباء وزاخو، إذ يسعى الفريق البرتقالي إلى تكرار إنجاز موسم 2019، عندما حل وصيفاً للزوراء.

ويقدم الكهرباء مستويات جيدة بإشراف مدربه لؤي صلاح الذي أثبت جدارته بالمهمة ونجح كثيراً في توظيف لاعبيه، وهو ما دفع الإدارة إلى تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر.

ووصل الكهرباء إلى الدور الحالي بعد اجتيازه أمانة بغداد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

من جانبه يدخل زاخو مباراة اليوم والأمل يحدوه لتقديم الأداء المثالي الذي يؤهله لحصد بطاقة الترشح إلى ختام البطولة.

ونجح أبناء الخابور في بلوغ المربع الذهبي إثر تفوقه على مصافي الجنوب في ربع النهائي بنتيجة هدفين من دون رد.

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