اليوم .. المنتخب العراقي يواجه الأردن في بطولة آسيا تحت 23 عاماً

المستقلة/- يستهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم، مشواره القاري في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بنسختها الخامسة، عندما يواجه نظيره الأردني في الساعة الثامنة مساءً، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب مركزي في مدينة قرشي الأوزبكية، وسيرتدي فيه أسود الرافدين القمصان الخضر الكاملة، والأصفر لحارس المرمى، بينما اختار منتخب النشامى اللون الأبيض والزي الأسود لحارسه.

وقال المدرب المساعد عباس عبيد في حديث لصحيفة “ الصباح الرياضي “ تابعته المستقلة، من مدينة قرشي الأوزبكية: إن “ الفريق الأردني يضم ضمن تشكيلته الحالية 9 لاعبين من مواليد 1999 وهذا يدل على رغبته في المنافسة على لقب البطولة بالإضافة إلى الانسجام الواضح بين المجموعة الحالية التي لعبت منذ ثلاث سنوات، وبعض عناصرها سبق لهم مواجهة أولمبي العراق في العام 2019 خلال بطولة دبي الودية “ .

وأضاف أنه “حلّل أسلوب لعب النشامى الذي يميل إلى التحضير غير المباشر (الاحتفاظ بالكرات والتدوير والتأني في النقل حتى إيجاد الفراغات)، وان معظم الهجمات تبدأ من قلبي الدفاع وقد يتشابه إلى حد كبير مع تكتيك الأولمبي الإيراني مع فارق الإمكانات « .

وبيّن أن « الفريق الشقيق لديه أدوات لعب مميزة على غرار إبراهيم سعادة في وسط الملعب، الذي يقوم بتمويل الكرات إلى أخطر لاعبيهم بوغبا محمد أبو زريق بالإضافة إلى المهاجم خالد الصياحين « .

وخلال المؤتمر الفني الذي عقد يوم أمس، أكد مدرب منتخبنا التشيكي سوكوب أنه “يأمل تحقيق نتيجة إيجابية والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة على الرغم من أن مشوار التأهل كان صعباً “، مشيرا إلى أن “منتخبات المجموعة الثانية قوية ومن البديهي أن ُيسلط الضغط على اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية « .

وأوضحَ أن “ لديه معلومات كافية عن المنتخب الأردني من خلال متابعة مبارياته في بطولة دبي والوديات الأخرى “، مستدركا بالقول: “ ولكن أولمبي العراق استعد جيدا للنهائياتِ الآسيويّة عبر تجمع بغداد، واللعب تجريبيا ضد إيران وقد وضعنا النهج الخططيّ المناسب لهذه المقابلة» .

بدوره، أوضح المهاجم وكاع رمضان أن “ فريقه يضم لاعبين على مستوى عالٍ يمثلون فرقَ الدوري العراقي، بالإضافة إلى المحترفين في الأندية الأوروبية، وسيكون دافعاً لتحقيق الانتصار “، مؤكداً أن “مواجهة اليوم مهمة وتعدُّ نقطةَ الانطلاق الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاما» .

وختم حديثه قائلاً: إن “ معسكر بغداد الداخلي قد أضفى على اللاعبين روح الفريق الواحد وسينعكس بلا شكٍ على أرضيةِ الملعب لتحقيق الفوز في أولى المباريات « .