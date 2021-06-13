اليوم.. المغربية غيثة لحمامصي تطلق أغنيتها الأولى

المستقلة/- بعد نجاحها كممثلة في عدة بطولات عربية ومغربية إضافة إلى تقديمها عدة أفلام سينمائية، تدخل الفنانة المغربية غيثة لحمامصي مجال الغناء من بابه العريض، إذ تطلق من دبي أغنيتها الأولى “ندمانة” بحضور أهل الإعلام والفن ووجوه إجتماعية.

الحفل سيتم مساء اليوم الأحد في ١٣ حزيران من فندق الحبتور، الساعة السابعة مساء، من تنظيم شركة “أرتيسيتا”.

غيثة صورت أغنيتها الأولى “ندمانة” تحت إدارة المخرج طارق ابراهيم. وقد تم تجسيد موضوع العنف ضد المرأة، برسالة واقعية إلى كل إمرأة تتعرض للعنف أن لا ترضخ بل تنتفض لكرامتها.