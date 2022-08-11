اليوم العالمي للكسل.. مشاهير لا يهتموا بشكلهم رغم النجومية

المستقلة/- يشعر الكثير من الناس بالكسل عند الاستيقاظ من النوم بالكسل مع عدم القدرة على العمل ولربما قد يكون الكسل هو إحدى صفاته الأساسية التى تجعله لا يعتمد على نفسه نهائياً ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الداعمه له، هذا الشخص يستحق أن يكون له يوم الكسل العالمي ليستمتع بالكسل والاسترخاء والخمول.

سيجد في عدم تنظيف المنزل أو حتى تصفيف الشعر، وفى إطار هذا السياق وبمناسبة يوم الكسل العالمى، نتعرف على مشاهير عرفوا بالكسل فى الاهتمام بمظهرهم بعيدا عن الكاميرات وإليك بعض الأسماء للمشاهير الكسالى حول العالم:

ليس هؤلاء فقط هم الكسالى من المشاهير، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع ” mtv “. مشاهير معروفين بالكسل عن الاهتمام بمظهرهم.

كيندال جينر

تعتبر عارضة الأزياء، كيندال جينر، بالرغم من أنها أشهر نجوم الموضة العالمية والأزياء من المشاهير المعروفين بالكسل، لدرجة إنها لاتضع كريم الأساس على بشرتها وتعتمد على بشرتها الطبيعية الصافية عند وضع المكياج ويناسبها الاحتفال بيوم الكسل الدولي سيمنحها هذا اليوم السعادة والمزيد من الكسل .

إيما ستون

من المشاهير والممثلات العالميات الذين يحتفلون باليوم العالمي للكسل بشكل يومي، حيث تشتهر الممثلة إيما ستون، بأنها لا تهتم بمظهرها الخارجى، بعيداً عن عدسات الكاميرا، حيث شوهدت فى أحد الأماكن العامة وهى مرتدية ملابس غير متناسقة الألوان ولا تتناسب مع مكياجها.

جيجي حديد

تستحق عارضة الأزياء جيجي حديد أن تذهب إلى في جولة سياحية إلى كولومبيا للإحتفال باليوم العالمي للكسل ويعتقد البعض إن أسلوب حياة عارضة الأزياء ذات الأصل الفلسطينى، جيجى حديد، مستوحى من صديقها زين مالك، حيث إنها لا تهتم بمظهرها بعيداً عن عدسات الكاميرا وهو نوع من أنواع الكسل.

ويعتقد البعض إن ذلك ربما يعود أيضاً إلى شعورها بالملل من إهتمامها الدائم بالتجميل وارتداء أحدث الملابس خلال عملها.

كورتني كارداشيان

يوم الكسل العالمي مناسب لمصممة الأزياء كورتني كارداشيان جداً فهي تشتهر مصممة الأزياء، كورتني كارداشيان، بالكسل فهى عكس عائلتها تماماً، لا تغير لون شعرها أو مظهرها الخارجى، الأمر الذى أرجعه البعض إلى كونها أم ولديها ثلاثة أطفال، فلا تجد وقتاً للاهتمام بنفسها حيث أنها تهتم بهم أكثر من إهتمامها بتطوير مظهرها الخارجى، إنه من أنواع الكسل.

جاستن بيبر

اليوم العالمي للكسل مناسب جداً لجاستن بيبر، من الممثلين المشهورين بالكسل على الرغم من شهرته الواسعة، إلا إن المغنى جاستن بيبر، لا يهتم بتغير مظهره، بشكل دائم، حتى إنه قد يكتفى بارتداء أبسط الأشياء ويعتبر نفسه بذلك جاهزاً للقاء الجمهور، دون أن يهتم باختيار أفضل مالديه للظهور أمام عدسات الكاميرا.

كيف تحتفل بيوم الكسل العالمي ؟

هل نحن حقا بحاجة إلى هذا اليوم للمزيد من الراحة؟ كن كسولاً .. استرخِ واطلب ممن حولك الاسترخاء، لا تفعل شيئاً، تهاون، تراخي ومماطلة.

ارفض القيام بأي أعمال منزلية – يمكنك دائمًا القيام بها في اليوم التالي. اطلب الطعام بدلاً من الطهي وقضاء اليوم على الأريكة في مشاهدة حلقات متتالية من برنامجك التلفزيوني المفضل. اذهب في جولة سياحية لا تتطلب الكثير من الحركة واجلس على شاطىء البحر في المنتجع الصحي واحصل على “يوماً رائعاً من الكسل في وجهتك السياحية المفضلة” عن جدارة. ابق في الفراش طوال اليوم وارفض الرد على أي رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية.