اليوم السبت .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

المستقلة/- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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