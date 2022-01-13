اليوم الخميس .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

المستقلة /-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن ب1470 ديناراً لكل دولار.

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