اليوم الخميس .. انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اليوم الخميس .. انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

المستقلة /-انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد،

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم امس الاربعاء 147825 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.