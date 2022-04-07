اليوم الخميس .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147500 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

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