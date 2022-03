اليوم الجمعة.. اجراء مراسم قرعة دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

المستقلة /- اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، بصعود تشيلسي وفياريال على حساب ليل ويوفنتوس، على الترتيب.

وضمت قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي ثمانية أندية وهي: ليفربول، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، وفياريال.

