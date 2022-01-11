اليوم الثلاثاء .. انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و المحافظات

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا اسعار الصرف، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148050 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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