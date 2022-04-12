اليوم الثلاثاء .. انخفاض بسعر صرف الدولار مقايل الدينار العراقي في اربيل و بغداد

المستقلة /-انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147700 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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